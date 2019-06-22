MLB／普荷斯返紅雀跑出內野安 大谷代打吞K

2019-06-22 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



普荷斯。 路透 分享 facebook 天使作客拜訪紅雀，也是老將普荷斯（Albert Pujols）離開八年後首度重返前東家，獲得熱烈歡迎的他，兩打數敲出一支內野安打，不過天使仍以1：5不敵紅雀。

普荷斯的每個打席都獲得掌聲和喝采，顯見他在當地球迷心中不朽的地位，蹲捕的前隊友莫里納（Yadier Molina）也一再刻意起身，爭取更多讓普荷斯享受榮耀的時間；紅雀球場今天湧進4萬8423名球迷，是2006年第三代球場啟用以來的第二高票房。

普荷斯前兩打席靠著一個保送上壘，七局上身為天使第一名打者，這位39歲的老將敲出三壘方向軟弱滾地球，花了4.76秒跑上一壘，完成內野安打，這是他四年多來最快跑速，自從Statcast上路以來，只有2015年6月曾跑出4.43秒的更快成績。

普荷斯之後被替換代跑，結束2793天來首度紅雀球場亮相，離場時同樣伴隨轟動的歡呼聲；1：2落後的天使在這個半局出現一人出局，一、二壘有人的契機，卻遭登板救火的米勒（Andrew Miller）連飆兩K凍結跑者，代打上陣的大谷翔平領下一個三振。

除了普荷斯之外，天使另一位球員也受到紅雀球迷歡迎，球星楚奧特（Mike Trout）在一局上首打席獲得全場掌聲，已經進入大聯盟第九個球季的他，今天是第一次造訪紅雀球場，完成大聯盟所有球場都有過出賽的最後一塊拼圖。