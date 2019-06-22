MLB／凱柯本季首戰丟4分吞敗 擋不住國民5連勝

2019-06-22 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



凱柯本季首度披掛上陣。 美聯社 分享 facebook 2015年美聯塞揚獎得主凱柯（Dallas Keuchel）在6月8日與勇士隊簽下1300萬美元合約，結束漫長的自由球員之旅，終於在今天對國民之戰扛起本季首次先發，不過五局丟掉四分，勇士也以3：4吞敗，國民拿下5連勝。

凱柯在小聯盟僅先發兩場，這是他自去年美聯冠軍系列賽第三戰後，首度在大聯盟出賽，今天每一局都讓對手上壘，雖然沒有四壞，但有兩次觸身球，速球均速也僅87.6哩，顯示長達八個月的空窗期仍有影響，總計五局被敲八支安打，丟掉四分有三分自責，防禦率5.40，吞下敗投。

勇士隊萊利（Austin Riley）在二局上對史特拉斯堡（Stephen Strasburg）敲出兩分砲，三局上弗里曼（Freddie Freeman）的二壘安打則將比數拉開到3：0。

不過國民在四局下從多茲爾（Brian Dozier）靠著傳球失誤上壘開始反攻，羅伯斯（Victor Robles）三壘安打追回一分，泰勒（Michael A. Taylor）犧牲觸擊再添一分，高姆斯（Yan Gomes）陽春砲追平比數，五局下索托（Juan Soto）三壘安打後再跑回超前分。