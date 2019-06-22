MLB／賈吉歸隊首扛一棒無安打 洋基仍奪7連勝

2019-06-22 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



賈吉歸隊，洋基迎來慶祝行情。 路透 分享 facebook 洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）今天從傷兵名單歸隊，而且對上太空人擔任第一棒，也是生涯首度扛起開路先鋒，雖然復出首戰四打數無安打，但洋基靠著桑契斯（Gary Sanchez）、托瑞斯（Gleyber Torres）攜手開轟，以4：1拿下七連勝。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，讓賈吉扛第一棒，主因是勒梅休（DJ LeMahieu）、渥特（Luke Voit）需要輪休，希克斯（Aaron Hicks）因為注射可體松治療右肩休息。

賈吉上次在大聯盟出賽已是4月21日，隨後因左側腹斜肌拉傷而進入傷兵，賽前賈吉表示：「能夠回到球場，開始動一動、做些喜愛的運動，是很棒的事，很高興能夠歸隊，感覺很棒。」

錯過54場比賽的賈吉，歸隊首戰未能敲安，還吞下兩次三振，打擊率下降到2成73，之前在小聯盟的五場復健賽，共16打數，敲出兩安，其中一發是全壘打。

洋基全場敲出八安，兩支關鍵長打攻下分數，桑契斯在三局下敲出的兩分砲，是個人本季第23轟，距離481呎則是本季大聯盟第四遠的全壘打，也幫助洋基將連續長打場次延續到24場，只差一場就能追名1941年的隊史紀錄。

太空人雖然在四局上靠著馬里斯尼克（Jake Marisnick）二壘安打追回一分，不過托瑞斯七局下再補上一發兩分砲，再度拉開差距。

洋基五名投手壓制太空人，先發派克斯頓（James Paxton）五局被敲五安僅失一分，送出七次三振，拿下勝投，查普曼（Aroldis Chapman）九局上場關門，送出兩次三振、被敲一安，以無失分拿下第21次救援成功，美聯並列第一。