MLB／明星賽大谷無緣先發 洋基有望內野大滿貫

2019-06-22 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平。 路透 分享 facebook 大聯盟明星賽於台灣時間7月10日開打，官網今天公布先發陣容票選的最終入圍名單，洋基、小熊和太空人分別有七人上榜，並列最多，至於目前累積最多得票者，則是道奇強棒貝林格（Cody Bellinger），以368萬5170票遙遙領先。

全聯盟第二、美聯最高得票者是天使球星楚奧特（Mike Trout），收穫337萬499張選票；明星賽先發名單將在下周確定，台灣時間28日先公布野手陣容，29日投手群跟著揭曉。

洋基有望在這屆明星賽完成「內野大滿貫」，一壘手沃特（Luke Voit）、二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）、游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）、三壘手烏謝拉（Gio Urshela）和捕手桑契斯（Gary Sánchez）全在最終入圍名單上。

小熊和太空人則宰制外野選票，在外野手的九位候選人各有三名代表在榜上，小熊為阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）、海沃德（Jason Heyward）和史瓦柏（Kyle Schwarber），太空人有布蘭特利（Michael Brantley）、瑞迪克（Josh Reddick）和史布林格（George Springer）。

大谷翔平在去年因傷錯過明星賽，今年礙於韌帶置換手術（Tommy John）慢了一個多月才開季，即使六月棒子加熱已經轟出六發全壘打，仍無緣擠進明星賽美聯先發指定打擊的最終三人候選名單。