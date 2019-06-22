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MLB／不惜一切代價 洋基想挖薛則

2019-06-22 09:43聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

洋基鎖定強投薛則。 路透
洋基鎖定強投薛則。 路透
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強打賈吉（Aaron Judge）今天歸隊，洋基打線不需要太過擔心，先發投手卻一直是需要補強的一環，根據SNY報導，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）願意不惜一切代價，也要挖來國民強投薛則（Max Scherzer）。

洋基日前從水手交易來重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion），加上史丹頓（iancarlo Stanton）與賈吉陸續歸隊，攻擊陣容完整，不過先發投手塞佛里諾（Luis Severino）、杰曼（Domingo German）都在傷兵名單中。

凱許曼日前透露，在交易截止前還會有動作，外界認為今年合約到期的邦賈納（Madison Bumgarner）將是目標，而SNY的消息來源透露，凱許曼積極爭取薛則，但他與國民隊還有兩年合約。

洋基老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）日前表示，只要能夠讓洋基的戰力「超越極限」，願意讓球隊超過豪華稅上限，而投手戰力最令人擔心。

不過國民球團內部人士表示，球隊不可能送走薛則，「就算總經理瑞佐（Mike Rizzo）有這個想法，經營高層也不會放行，他們希望薛則可以成為球隊第一個名人堂球員。」

而薛則日前頂著「熊貓眼」投出七局無失分、十次三振的表現，為自己的的履歷更添傳奇色彩，本季出賽16場，拿下6勝5敗、防禦率2.62，146次三振暫居國聯最多，生涯三次塞揚獎有兩次是在國民隊拿下。

洋基薛則國民
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