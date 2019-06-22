MLB／睽違八年重返紅雀 球迷熱烈歡迎普荷斯

2019-06-22 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



普荷斯回到紅雀主場比賽。 美聯社 分享 facebook 離開前東家紅雀將近八年後，普荷斯（Albert Pujols）首度回到聖路易主場，天使特意安排他擔任先發第五棒、指定打擊，一局上的首打席上場，普荷斯接受全場球迷長達一分半鐘的歡呼，歡迎這位前看板球星重返發跡地。

普荷斯緩緩走向打擊區，脫下頭盔向觀眾席揮手致意，蹲捕的前隊友莫里納（Yadier Molina）也刻意走向投手丘再回到本壘板，爭取更多時間讓老朋友享受這一刻，隨後他也和普荷斯擁抱，而在休息區的紅雀投手韋恩萊特（Adam Wainwright）帶著微笑看這兩位舊戰友重逢的一幕。

2011年率領紅雀拿下世界大賽彷彿還是不久前的事，普荷斯效力紅雀的11年間，出賽1705場，留下3成28打擊率、445轟和1329分打點，獲得一座國聯新人王、三座國聯MVP，入選九屆明星賽；為紅雀兩度拿下世界大賽冠軍後，普荷斯投身自由市場，以十年兩億四千萬美元情定天使。

為了讓普荷斯重新回味在紅雀的舊時光，天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）承諾，三連戰都會讓這位39歲的老將先發，大谷翔平因此連續兩天在板凳待命。

普荷斯感性發言，「我不是一個很有情緒的人，但這次真的打中我了，當我來到聖路易時，我才21歲，離開時我是32歲，我來的時候還是位男孩，離開時已經是個男人，無法忽略我在這裡所獲得的成功，無論是個人還是團隊的，都相當了不起。」