MLB／睽違八年重返紅雀 球迷熱烈歡迎普荷斯

普荷斯回到紅雀主場比賽。 美聯社 分享 facebook 離開前東家紅雀將近八年後,普荷斯(Albert Pujols)首度回到聖路易主場,天使特意安排他擔任先發第五棒、指定打擊,一局上的首打席上場,普荷斯接受全場球迷長達一分半鐘的歡呼,歡迎這位前看板球星重返發跡地。

普荷斯緩緩走向打擊區,脫下頭盔向觀眾席揮手致意,蹲捕的前隊友莫里納(Yadier Molina)也刻意走向投手丘再回到本壘板,爭取更多時間讓老朋友享受這一刻,隨後他也和普荷斯擁抱,而在休息區的紅雀投手韋恩萊特(Adam Wainwright)帶著微笑看這兩位舊戰友重逢的一幕。

2011年率領紅雀拿下世界大賽彷彿還是不久前的事,普荷斯效力紅雀的11年間,出賽1705場,留下3成28打擊率、445轟和1329分打點,獲得一座國聯新人王、三座國聯MVP,入選九屆明星賽;為紅雀兩度拿下世界大賽冠軍後,普荷斯投身自由市場,以十年兩億四千萬美元情定天使。

為了讓普荷斯重新回味在紅雀的舊時光,天使總教練奧斯穆斯(Brad Ausmus)承諾,三連戰都會讓這位39歲的老將先發,大谷翔平因此連續兩天在板凳待命。

普荷斯感性發言,「我不是一個很有情緒的人,但這次真的打中我了,當我來到聖路易時,我才21歲,離開時我是32歲,我來的時候還是位男孩,離開時已經是個男人,無法忽略我在這裡所獲得的成功,無論是個人還是團隊的,都相當了不起。」

The Legend returns.@Cardinals fans with a long standing ovation for their former star Albert Pujols as he steps to the plate. (via @MLB) pic.twitter.com/yuXD3KvN1A