MLB／連10場無關勝負創隊史 達比修：太怪了

2019-06-22 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



連10場無關勝負，達比修有寫下隊史紀錄。 美聯社 分享 facebook 小熊日籍投手達比修有今天對大都會先發六局，挨了兩發全壘打並丟掉四分，下場時比數形成平手，讓他自五月初起，收下連續第十場無關勝負，小熊最終也以4：5惜敗。

達比修有投完六局就以88球退場，二局上他製造出雙殺，卻還是丟掉第一分，三局上再被麥尼爾（Jeff McNeil）敲出逆轉兩分砲，雖然小熊隊友幫忙討回領先，但六局上康佛托（Michael Conforto）一棒陽春彈，比數形成4：4，也將達比修的勝投希望再度打掉。

Yu Darvish didn't even look at it. Absolute no doubter from Michael Conforto 💪 pic.twitter.com/HCCcoDZAKa — SNY (@SNYtv) June 21, 2019

達比修有共被敲四支安打，失四分都是自責分，有兩個保送和六次三振，防禦率4.75，五、六月所有先發出賽都和勝敗無關，以連十場無關勝負成為大聯盟1977年以來首見（不含假先發在內），寫下小熊另類隊史紀錄，他在賽後說道，「不只有挫敗感而已，我沒有輸球也沒有贏球，太奇怪了，我想要贏，我需要十連勝。」

小熊總教練麥登（Joe Maddon）同樣不解，「他正在破紀錄嗎？他投得夠好足以贏球，我們必須提供更多火力，我對他的投球沒意見，他真的投得很好。」

達比修有此役還寫下另一項大聯盟生涯新頁，過去每季最多只能產出一安的他，今天兩打數都有安打，而且都成為得分關鍵；二局下他的第一安帶有追平的一分打點，五局下率先安打上壘，讓下一棒的羅素（Addison Russell）用兩分砲一並帶回。

大都會在七局上由麥尼爾的安打敲回致勝分，讓小熊終結二連勝，不過目前他們仍在國聯中區保有龍頭，最快釀酒人明天才有翻盤機會。