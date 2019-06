MLB／連10場無關勝負創隊史 達比修：太怪了

連10場無關勝負,達比修有寫下隊史紀錄。 美聯社 分享 facebook 小熊日籍投手達比修有今天對大都會先發六局,挨了兩發全壘打並丟掉四分,下場時比數形成平手,讓他自五月初起,收下連續第十場無關勝負,小熊最終也以4:5惜敗。

達比修有投完六局就以88球退場,二局上他製造出雙殺,卻還是丟掉第一分,三局上再被麥尼爾(Jeff McNeil)敲出逆轉兩分砲,雖然小熊隊友幫忙討回領先,但六局上康佛托(Michael Conforto)一棒陽春彈,比數形成4:4,也將達比修的勝投希望再度打掉。

Yu Darvish didn't even look at it. Absolute no doubter from Michael Conforto 💪 pic.twitter.com/HCCcoDZAKa