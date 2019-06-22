MLB／9勝投手蒙塔斯被驗出禁藥 禁賽80場

2019-06-22 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



運動家投手蒙塔斯被驗出禁藥，禁賽80場。 美聯社 分享 facebook 運動家投手蒙塔斯（Frankie Montas）今年繳出9勝2敗、防禦率2.70的好成績，原本是明星賽熱門人選，不過大聯盟今天宣布，他被驗出使用禁藥，要禁賽80場，約9月底才能歸隊，也不得參加季後賽。

蒙塔斯體內被驗出含有Ostarine（選擇性雄激素受體調節劑的一種）反應，違反大聯盟禁藥規定，蒙塔斯透過球員工會表示，很遺憾證實被大聯盟驗出使用Ostarine，自己是在美國購買非處方的補給品時，不小心誤食。

蒙塔斯表示：「我雖然沒有主動去使用禁藥，但很不幸的在不知情的情況下，使用到含有Ostarine的補給品，我會遵守大聯盟的禁藥規則，也了解自己要承擔的責任，要跟運動家球團、球迷、隊友以及我們家人們致上歉意，我希望本季能夠回到運動家，繼續貢獻。」

運動家球團也發表聲明表示：「運動家在得知這項禁賽消息後十分失望，我們全力支持大聯盟禁藥規定，也歡迎蒙塔斯在服完該有的懲罰後重新歸隊。」

蒙塔斯最快有望在球季倒數六場比賽前重新回到球場，不過根據規定，他無法在季後賽出賽，運動家目前戰績40勝36敗，在美聯西區排名第三，外卡僅落後一場勝差，仍有機會連兩年闖進季後賽，蒙塔斯無法出賽將是一大損失。