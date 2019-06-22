親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記不跑步就等死，癌後第一跑【教練！我想跑步！】4個常見的跑者肌力訓練問題
健行筆記女子關子嶺大凍山一日高雄來回【嘉義】眠月線
NBA2019選秀第8順位- Jaxson Hayes2019選秀第7順位- Coby White

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00Dennis

大聯盟近幾年在推行棒球全球化不遺餘力，為北美洲以外地區所舉辦海外試合，在近幾年也都成為大聯盟季賽必備例行公事。打從鄰近墨西哥起，再到中南美波多黎各，還有位於南半球澳洲，也有亞洲的日本，大聯盟海外試合觸角幾乎遍及所有盛行棒球地區，然而自2019年起，大聯盟則是對棒球運動作出更進一步測試，那就是把海外試合移至棒球一向不盛行歐洲，而曾主辦過2012年夏季奧運英國倫敦，將於本月29日與30日兩天上演史無前例大聯盟例行賽。

曾主辦過2012年夏季奧運英國倫敦，將於本月29日與30日兩天上演史無前例大聯盟...
曾主辦過2012年夏季奧運英國倫敦，將於本月29日與30日兩天上演史無前例大聯盟例行賽。 美聯社
分享

為了成功把棒球種子撒進這過去被譽為棒球沙漠國家，大聯盟精心挑選一組最具有話題性的對戰組合：基襪大戰，擺進這次倫敦試合中。這為期兩天二連戰將在曾舉辦過倫奧開幕式倫敦奧林匹克體育場揭開序幕。由於這座體育場同時也是英超球隊西漢姆聯足球隊主場，所以這次為了讓這場海外基襪大戰能夠順利登場，大聯盟特地情商主辦單位把該做體育館改造成能容納6萬人棒球場，就連球員休息室都按照大聯盟規格來設計，從此就可看出大聯盟對於這次的海外試合可說是費盡苦心。而這次倫敦試合將由紅襪擔任主場，來迎接來訪洋基隊，有趣的是，這也是基襪大戰百年來首次在非波士頓與紐約地區進行。

洋基與紅襪兩支大聯盟名門對於海外試合其實都不陌生，2004年洋基曾與魔鬼魚，也就是現今光芒，在東京巨蛋展進行過開幕賽，而紅襪隊則是和運動家隊也在2008年時造訪過東京巨蛋，但是如此有話題性的世仇對決還是第一次於海外舉行。洋基與紅襪分別在去年冬季派出陣中明星球員，沙巴西亞(CC Sabathia)與小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)到倫敦宣傳今年倫敦試合。也因為兩支隊伍對於這次海外試合如此重視，根據英國當地媒體報導，這次基襪大戰門票早在去年12月份就已銷售一空，為此到了今年3月份，大聯盟還特地加席，多達5000個席位，好應映目前門票供不應求的盛況。

想要體驗這次大聯盟倫敦賽，所需付出代價不菲，按照當地售票系統的顯示，一張位於本壘後方的內野門票就要價405英鎊，相當於台幣1萬6000元，而其他內野票價大約在280至320英鎊之間，約台幣1萬2000至1萬1000元上下，而最便宜的票也要158英鎊，折合台幣約6200元是位於第二層勘台上距離比賽最遠位置。

大聯盟倫敦賽上演基襪大戰，如此有話題性的世仇對決還是第一次於海外舉行，圖為洋基沙...
大聯盟倫敦賽上演基襪大戰，如此有話題性的世仇對決還是第一次於海外舉行，圖為洋基沙巴西亞。 路透
分享

其實英國民眾已經不是第一次體驗美國職業聯賽。過去NBA與NFL都曾經在英國舉辦過例行賽。就拿國人較熟悉NBA來說，今年1月份NBA就曾移師至倫敦O2千璽巨蛋上演由紐約尼克與華盛頓巫師所進行的NBA例行賽，同時這也是第9次NBA把最高水準籃球比賽呈現於英國民眾眼前。

而過去9次NBA倫敦試合也都出現座無虛席且一票難求盛況。也由於NBA與NFL在英國的海外試合都已紅盤作收，並且都為這兩個聯盟在英國打下良好基礎，彼此都擁有穩固球迷群，因此讓大聯盟更加願意嘗試於在倫敦舉辦例行賽，好藉機把最具美國傳統特色運動，拓展至大西洋彼岸。

因為當初大聯盟與倫敦協議將會連續兩年把例行賽移師至倫敦，所以2020賽季也同樣會舉行大聯盟倫敦賽。日前，大聯盟也公布了明年將參與倫敦賽對戰組合，同樣的也是一場極具傳統的大聯盟世仇大戰，紅雀與小熊的組合。

台灣球迷只好期待大巨蛋趕快竣工，好讓大聯盟有意願來台獻藝，呈現最頂級棒球賽事給所...
台灣球迷只好期待大巨蛋趕快竣工，好讓大聯盟有意願來台獻藝，呈現最頂級棒球賽事給所有熱愛棒球的台灣民眾。 報系資料照
分享

眼看英國民眾在未來日子將有機會體驗到原汁原味大聯盟季賽，反觀十分熱愛大聯盟比賽與棒球運動台灣球迷，這次又只能是乾瞪眼的份。雖大聯盟十分有意願把開幕戰帶到寶島，可是根據大聯盟說法，台灣目前沒有一個適合場地好讓大聯盟能夠在無須顧慮天氣情況下順利完成球賽，畢竟大聯盟要勞師動眾移師海外所費不貲，所以說如果沒有一個能在梅雨季節遮風避雨且符合大聯盟規格球場，那麼大聯盟來台進行海外試合的機率則是大大降低。台灣球迷只好期待大巨蛋趕快竣工，好讓大聯盟有意願來台獻藝，呈現最頂級棒球賽事給所有熱愛棒球的台灣民眾。

倫敦英國體育紐約東京

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

2019-06-21 07:00

MLB／牛棚隊友又放火 陳偉殷0.1局失1分

2019-06-21 10:54

MLB／今日戰績表 洋基轟垮太空人拉出6連勝

2019-06-21 13:48

MLB／阿隆索25轟出爐 平國聯新人上半季最多轟

2019-06-21 11:30

MLB／哈波扛首棒 費城人變招照吞四連敗

2019-06-21 11:19

MLB／凱柯本季初登板 22日迎戰國民小史

2019-06-21 09:33

MLB／未全力衝刺沒被罰 費城人塞古拉依舊先發

2019-06-21 08:52

MLB／風城內戰全壘打滿天飛 麥登：外星事件

2019-06-20 16:41

MLB／履行一美元賭注 「江西男」現身教士主場

2019-06-20 15:56

MLB／今日戰績表 道奇力克巨人本季首支達50勝

2019-06-20 14:47

MLB／高史密特休兵日沒閒著 延長賽再見轟吃魚

2019-06-20 13:36

MiLB／張育成復出轟陽春砲 江少慶5局飆5三振

2019-06-20 13:17

MLB／楚奧特滿貫砲不過癮 兩轟7打點收拾藍鳥

2019-06-20 12:04

MLB／打斷鼻樑顛倒勇 國民薛則黑眼飆10K奪勝

2019-06-20 11:11

MLB／馬恰多全壘打消失 荷斯莫烏龍跑壘出局

2019-06-20 09:20

MLB／光芒史奈爾0.1局失6分 衛冕塞揚史上最慘

2019-06-20 08:27

逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

2019-06-19 07:00

戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

2019-06-19 07:00

陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00

再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00

太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00

投手救援紀錄五十年史 為何規則這麼複雜？

2019-06-14 07:00

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／日本史上首位首輪獲選 八村壘：我做到了

2019-06-21 09:02

NBA／威廉森如期成狀元 情緒激動淚眼謝母親

2019-06-21 08:14

日職／王柏融對中日龍敲一安 火腿2:4吞敗

2019-06-21 19:43

NBA／選秀會上動作頻頻 勇士一口氣收進3位新人

2019-06-21 13:21

NBA／留杜蘭特？美媒：勇士擬先簽後換可能性

2019-06-21 11:23

NBA／歐陸新秀受訪遭媒體無視 格林、韋德送鼓勵話語

2019-06-21 12:20

NBA／八村壘棄棒從籃 成就日本紀錄

2019-06-21 12:42

NBA／2019年選秀會 首輪選秀結果一覽

2019-06-21 12:36

NBA／向詹姆斯討教 威廉森：想問如何登上巔峰

2019-06-21 12:21

NBA／選秀會封口令解禁 沃神展現「先知」功力

2019-06-21 15:22

NBA／灰狼太陽交易 薩里奇轉戰鳳凰城

2019-06-21 12:15

NBA／雷納德若加入快艇 洛城可望成世界籃球之都

2019-06-21 12:27

MLB／牛棚隊友又放火 陳偉殷0.1局失1分

2019-06-21 10:54

日職／王柏融3支1連三戰上壘 火腿不敵中日

2019-06-21 19:58

NBA／邀請暴龍造訪白宮？ 川普：會考慮

2019-06-21 09:35

NBA／杜蘭特「先簽後換」去紐約？可能是謠言

2019-06-21 16:30

MLB／今日戰績表 洋基轟垮太空人拉出6連勝

2019-06-21 13:48

中職／彭政閔降二軍休養 拚兩千安等下半季

2019-06-21 15:57

美洲盃／阿根廷瀕臨淘汰邊緣 梅西也嘆「時間不多了！」

2019-06-21 14:29

MLB／阿隆索25轟出爐 平國聯新人上半季最多轟

2019-06-21 11:30

中職／朱育賢第17轟出爐 再3轟平本土半季紀錄

2019-06-21 23:07

羽球／羽您有約公益賽 23日上午台北體育館開幕

2019-06-21 15:53

MLB／凱柯本季初登板 22日迎戰國民小史

2019-06-21 09:33

MLB／哈波扛首棒 費城人變招照吞四連敗

2019-06-21 11:19

日職／王柏融手感正熱 日職月MVP候選

2019-06-22 00:16

MLB／未全力衝刺沒被罰 費城人塞古拉依舊先發

2019-06-21 08:52

中職／李茲7局飆11K鎖悍將 猿上半季最快明天亮燈M2

2019-06-21 22:24

皇后網賽／再遇右膝髕骨骨裂 迪爾波卓將接受手術

2019-06-21 08:30

大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

2019-06-22 07:00

U12世界盃／開打倒數 亞太棒球中心近完工

2019-06-21 17:24

NBA／狀元威廉森 想求教詹姆斯

2019-06-22 00:10

張聖豪交選秀報名表4輪內非難事 黃弘毅拚5輪

2019-06-21 20:51

射箭／不改變一定不會不一樣 雷千瑩蛻變摘金

2019-06-21 19:49

皇后網賽／復出首戰成功過關 墨瑞：臀部沒有不適

2019-06-21 10:30

棒球／專家齊聚論壇討論 提升棒球國際競爭力

2019-06-21 18:38

U12世界盃／中華隊3連亞 今年要留下冠軍

2019-06-21 18:08

中職／李茲7局飆11K 猿封王倒數

2019-06-22 00:20

排球／運彩推排球投注 電眼雙胞胎暢談旅外甘苦

2019-06-21 15:06

女足世界盃╱美國擊敗瑞典3連勝晉級

2019-06-21 14:28

體操亞錦賽／賽前看好鞍馬奪金 李智凱惜「落馬」

2019-06-22 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top