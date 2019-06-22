大聯盟季賽破天荒前進倫敦 台灣何時才能迎接？

大聯盟近幾年在推行棒球全球化不遺餘力，為北美洲以外地區所舉辦海外試合，在近幾年也都成為大聯盟季賽必備例行公事。打從鄰近墨西哥起，再到中南美波多黎各，還有位於南半球澳洲，也有亞洲的日本，大聯盟海外試合觸角幾乎遍及所有盛行棒球地區，然而自2019年起，大聯盟則是對棒球運動作出更進一步測試，那就是把海外試合移至棒球一向不盛行歐洲，而曾主辦過2012年夏季奧運英國倫敦，將於本月29日與30日兩天上演史無前例大聯盟例行賽。

曾主辦過2012年夏季奧運英國倫敦，將於本月29日與30日兩天上演史無前例大聯盟例行賽。 美聯社 分享 facebook

為了成功把棒球種子撒進這過去被譽為棒球沙漠國家，大聯盟精心挑選一組最具有話題性的對戰組合：基襪大戰，擺進這次倫敦試合中。這為期兩天二連戰將在曾舉辦過倫奧開幕式倫敦奧林匹克體育場揭開序幕。由於這座體育場同時也是英超球隊西漢姆聯足球隊主場，所以這次為了讓這場海外基襪大戰能夠順利登場，大聯盟特地情商主辦單位把該做體育館改造成能容納6萬人棒球場，就連球員休息室都按照大聯盟規格來設計，從此就可看出大聯盟對於這次的海外試合可說是費盡苦心。而這次倫敦試合將由紅襪擔任主場，來迎接來訪洋基隊，有趣的是，這也是基襪大戰百年來首次在非波士頓與紐約地區進行。

洋基與紅襪兩支大聯盟名門對於海外試合其實都不陌生，2004年洋基曾與魔鬼魚，也就是現今光芒，在東京巨蛋展進行過開幕賽，而紅襪隊則是和運動家隊也在2008年時造訪過東京巨蛋，但是如此有話題性的世仇對決還是第一次於海外舉行。洋基與紅襪分別在去年冬季派出陣中明星球員，沙巴西亞(CC Sabathia)與小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)到倫敦宣傳今年倫敦試合。也因為兩支隊伍對於這次海外試合如此重視，根據英國當地媒體報導，這次基襪大戰門票早在去年12月份就已銷售一空，為此到了今年3月份，大聯盟還特地加席，多達5000個席位，好應映目前門票供不應求的盛況。

想要體驗這次大聯盟倫敦賽，所需付出代價不菲，按照當地售票系統的顯示，一張位於本壘後方的內野門票就要價405英鎊，相當於台幣1萬6000元，而其他內野票價大約在280至320英鎊之間，約台幣1萬2000至1萬1000元上下，而最便宜的票也要158英鎊，折合台幣約6200元是位於第二層勘台上距離比賽最遠位置。

大聯盟倫敦賽上演基襪大戰，如此有話題性的世仇對決還是第一次於海外舉行，圖為洋基沙巴西亞。 路透 分享 facebook

其實英國民眾已經不是第一次體驗美國職業聯賽。過去NBA與NFL都曾經在英國舉辦過例行賽。就拿國人較熟悉NBA來說，今年1月份NBA就曾移師至倫敦O2千璽巨蛋上演由紐約尼克與華盛頓巫師所進行的NBA例行賽，同時這也是第9次NBA把最高水準籃球比賽呈現於英國民眾眼前。

而過去9次NBA倫敦試合也都出現座無虛席且一票難求盛況。也由於NBA與NFL在英國的海外試合都已紅盤作收，並且都為這兩個聯盟在英國打下良好基礎，彼此都擁有穩固球迷群，因此讓大聯盟更加願意嘗試於在倫敦舉辦例行賽，好藉機把最具美國傳統特色運動，拓展至大西洋彼岸。

因為當初大聯盟與倫敦協議將會連續兩年把例行賽移師至倫敦，所以2020賽季也同樣會舉行大聯盟倫敦賽。日前，大聯盟也公布了明年將參與倫敦賽對戰組合，同樣的也是一場極具傳統的大聯盟世仇大戰，紅雀與小熊的組合。

台灣球迷只好期待大巨蛋趕快竣工，好讓大聯盟有意願來台獻藝，呈現最頂級棒球賽事給所有熱愛棒球的台灣民眾。 報系資料照 分享 facebook

眼看英國民眾在未來日子將有機會體驗到原汁原味大聯盟季賽，反觀十分熱愛大聯盟比賽與棒球運動台灣球迷，這次又只能是乾瞪眼的份。雖大聯盟十分有意願把開幕戰帶到寶島，可是根據大聯盟說法，台灣目前沒有一個適合場地好讓大聯盟能夠在無須顧慮天氣情況下順利完成球賽，畢竟大聯盟要勞師動眾移師海外所費不貲，所以說如果沒有一個能在梅雨季節遮風避雨且符合大聯盟規格球場，那麼大聯盟來台進行海外試合的機率則是大大降低。台灣球迷只好期待大巨蛋趕快竣工，好讓大聯盟有意願來台獻藝，呈現最頂級棒球賽事給所有熱愛棒球的台灣民眾。