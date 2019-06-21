MLB／凱柯本季初登板 22日迎戰國民小史

2019-06-21 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



凱柯22日首戰。 美聯社 分享 facebook 終於結束自由球員之旅的凱柯（Dallas Keuchel），明天即將迎接本季首戰，也是與勇士簽約後的第一場比賽，扛起對國民系列賽的第一戰，對手是「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）。

總教練史尼克（Brian Snitker）表示：「我很期待可以看到他投球，而且讓他加入我們球隊，我想他會成為重要的一筆補強，任何時候獲得他這個等級的球員，都非常棒。」

31歲的凱柯去年季後拒絕太空人的合格報價，宣布成為自由球員，但直到6月8日才與勇士簽下1300萬美元（約新台幣4億元），而勇士在簽約後打出11勝2敗的戰績，站上美聯東區第一。

球隊打得正順，正好適合介紹凱柯加入，外野手馬卡基斯（Nick Markakis）表示：「他不是那種令人大開眼界的球員，但他絕對不會被忽略，他知道怎麼把球投好、掌控好球帶，這更難打，再搭配上球的位移以及他的經驗，對球隊非常加分。」

凱柯上次在大聯盟出賽已是去年美聯冠軍系列賽第三戰，不過與勇士簽約後就到3A調整，先發兩場，14局失3分，防禦率1.93 ，被敲12支安打，送出13次三振，只有2次保送。

凱柯將與前隊友、捕手麥肯（Brian McCann）再度搭擋，麥肯表示：「我們現在有許多有天份的球員，大家看到的還只是表面，勇士會強很長一段時間，現在還只是開始而已。」