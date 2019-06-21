MLB／未全力衝刺沒被罰 費城人塞古拉依舊先發

2019-06-21 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



塞古拉。 美聯社 分享 facebook 費城人今天打線大調動，不過昨天未全力跑壘的塞古拉（Jean Segura）依舊在先發行列，總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示，他從未考慮讓塞古拉提前退場，或是今天放在板凳。

塞古拉昨天在雙重賽第一戰，首局敲出中左外野落地安打，原本有機會跑上二壘，但他在一壘就停下，這是塞古拉這個月第二次明顯未積極跑壘，上一次是6月4日，也間接導致麥卡臣（Andrew McCutchen）左膝受傷，賽季提前結束。

不少球迷及球評認為應該把塞古拉放在板凳，以示懲戒，不過凱普勒有不同想法，他表示：「塞古拉是我們最棒的八名球員之一，我不會讓我們最棒的球員之一，還是游擊手，離開先發打線，這對費城人不是好事。」

費城人正處於三連敗，且近九場比賽輸了七場，距離美聯東區龍頭勇士隊的勝差拉開到四場，在戰績上有不小壓力。

凱普勒在昨天賽後曾與塞古拉深談，並觀看跑壘影片，今天又用FaceTime聊了一次，凱普勒表示：「我們每晚都會討論為什麼不能贏球，而保護費城人的方式就是放上最好的打線。」

塞古拉去年在水手隊就曾因跑壘態度被拉下先發，費城人前任教頭麥坎寧（Pete Mackanin）也曾三度因未全力衝刺而把赫雷拉（Odubel Herrera）放在板凳。

凱普勒表示：「球員不認真跑壘，或許就慣例來說應該被放板凳，追溯到過去30年可能都是如此，但我們也要面對困難的比賽，就慣例來說。」