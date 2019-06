MLB／未全力衝刺沒被罰 費城人塞古拉依舊先發

塞古拉。 美聯社 分享 facebook 費城人今天打線大調動,不過昨天未全力跑壘的塞古拉(Jean Segura)依舊在先發行列,總教練凱普勒(Gabe Kapler)表示,他從未考慮讓塞古拉提前退場,或是今天放在板凳。

塞古拉昨天在雙重賽第一戰,首局敲出中左外野落地安打,原本有機會跑上二壘,但他在一壘就停下,這是塞古拉這個月第二次明顯未積極跑壘,上一次是6月4日,也間接導致麥卡臣(Andrew McCutchen)左膝受傷,賽季提前結束。

不少球迷及球評認為應該把塞古拉放在板凳,以示懲戒,不過凱普勒有不同想法,他表示:「塞古拉是我們最棒的八名球員之一,我不會讓我們最棒的球員之一,還是游擊手,離開先發打線,這對費城人不是好事。」

費城人正處於三連敗,且近九場比賽輸了七場,距離美聯東區龍頭勇士隊的勝差拉開到四場,在戰績上有不小壓力。

凱普勒在昨天賽後曾與塞古拉深談,並觀看跑壘影片,今天又用FaceTime聊了一次,凱普勒表示:「我們每晚都會討論為什麼不能贏球,而保護費城人的方式就是放上最好的打線。」

塞古拉去年在水手隊就曾因跑壘態度被拉下先發,費城人前任教頭麥坎寧(Pete Mackanin)也曾三度因未全力衝刺而把赫雷拉(Odubel Herrera)放在板凳。

凱普勒表示:「球員不認真跑壘,或許就慣例來說應該被放板凳,追溯到過去30年可能都是如此,但我們也要面對困難的比賽,就慣例來說。」

Gabe Kapler on Phillies Postgame Live on Jean Segura not hustling in first inning



“Its unacceptable. I spoke to Jean”

pic.twitter.com/IHIIKNpmmh