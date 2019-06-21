生涯不輸名人堂前輩 弗里曼是最低調的巨星

「勇士看板球星弗里曼(Freddie Freeman)雖然才29歲，但他正走在前往名人堂的道路上。」看到這句話時，相信許多人心裡都打了個大問號。但當你發現弗里曼到28歲時的累計進階數據WAR優於同年紀時的大前輩瓊斯(Chipper Jones)時，你可能就會重新思考這問題了。

前勇士名將瓊斯在去年高票入選名人堂，他以高超的打擊技巧聞名，生涯打擊率高達.303、上壘率則是驚人的.401。 歐新社資料照片 分享 facebook

提到當今最好的一壘手，很多人可能會想到和弗里曼差不多時期上大聯盟的高史密特(Paul Goldschmidt)。高史密特的生涯確實優於弗里曼，他六度入選明星賽，拿過四座銀棒獎和三座金手套，且二度在MVP票選中名列第二，被認為是無冕王。根據Baseball Reference的數據，他生涯從28到30歲時最相似的球員是名人堂成員巴格威爾(Jeff Bagwell)。

弗里曼其實也不差，他20歲就升上大聯盟，到去年28歲時共打了9個球季，累積了1275安、189轟、684打點、.293打擊率和.875OPS的成績，算是相當漂亮。但弗里曼雖強，終究少了點「星度」，生涯只入選過三次明星賽，獎項只在去年拿過一座金手套，甚至連一座銀棒獎都沒拿過，MVP票選最高為第四名。

弗里曼在生涯的10個球季中僅3次入選明星賽，在國聯新人王票選中獲得第2名，去年拿下國聯MVP第4名，但他已低調地累積可怕的數據，生涯打出209支全壘打、303支二壘安打，而且近4季打擊率都在3成以上。 美聯社 分享 facebook

雖然弗里曼的「星度」較為黯淡，但他到28歲時(2010到2018年)的累積WAR為33.0，竟然小勝勇士名人堂傳奇瓊斯的32.6。瓊斯28歲時和弗里曼一樣累積了189轟，雖然.303打擊率和.931OPS都優於弗里曼，但1051安和635打點都較遜色，138的OPS+也只小贏弗里曼的136。或許因為瓊斯23歲才打了第一個完整球季，才讓數據低於21歲就站穩大聯盟的弗里曼，但別忘了生涯起步早也是進名人堂的一大優勢。

弗里曼除了與瓊斯有相似的數據外，根據Baseball Reference的資料，弗里曼生涯從21到28歲時最相似的球員都是生涯同時達成500轟和3000安的名人堂成員莫瑞(Eddie Murray)。莫瑞和弗里曼同樣是一壘手，他每年的成績雖然都不是最頂尖，但總是能穩定輸出，也讓他「穩定的艾迪」(Steady Eddie)這綽號更加名符其實，讓他默默成為繼漢克阿倫(Hank Aaron)和威利梅斯(Willie Mays)之後，史上第三位達成500轟與3000安壯舉的球員。

勇士過去長期以投手王國聞名，陣中少數聞名的打者都是超級強打，阿倫(右)、瓊斯(中)都已是名人堂成員，弗里曼(左)未來也很有機會承先啟後再為勇士爭光。 2019 Topps Trio 球員卡 分享 facebook

弗里曼和莫瑞一樣也有低調的特質，說他是當今最低調的巨星一點也不為過。有球迷和媒體甚至給了弗里曼「穩定的佛萊迪」(Steady Freddie)這個綽號，根本是莫瑞的翻版。而弗里曼今年目前又繳出了.315打擊率、1.009OPS和21轟的超優成績，在高史密特本季明顯走下坡，而貝林傑(Cody Bellinger)轉守外野的情況下，或許可名正言順稱他為當今最佳一壘手了。