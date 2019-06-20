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MLB／風城內戰全壘打滿天飛 麥登：外星事件

2019-06-20 16:41聯合新聞網 綜合報導

在有細雨伴隨風勢的夜晚，小熊與白襪之戰卻成為一場小型的全壘打大戰，兩隊合計敲出5...
在有細雨伴隨風勢的夜晚，小熊與白襪之戰卻成為一場小型的全壘打大戰，兩隊合計敲出5轟，小熊教頭賽後嘲弄表示應該是外星人事件。 美聯社
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你相信外星人嗎？小熊總教練麥登（Joe Maddon）在今日對白襪的比賽後，相信外星人可能真的存在。

這晚在小熊主場迎戰白襪的風城大戰，與是個怡人的週四夜，不過前五局還沒打完，氣氛就被一支又一支的全壘打給炒熱起來，兩隊前四局就合計擊出5轟，其中幾支全壘打，讓麥登想到外星人的存在。

麥登表示：「我不知道我究竟看了些什麼，但球好像有外星人在操控一樣。這真的很瘋狂。我執教小熊5年，每當風這樣吹的時候，不應該看到這麼多全壘打的，不應該。」

就跟麥登說的一樣，細雨加上風，搭配舒爽的溫度，本該是屬於投手主宰的夜晚，不過並非凡事都照劇本走。白襪中外野手賈西亞（Leury Garcia）開場第一球就從老將萊斯特（Jon Lester）手上敲出全壘打。小熊也很快就跟上這場打擊好戲，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）1局下回敬一支滿貫砲，兩局過後再揮一支陽春砲。白襪的麥肯（James McCann）及小熊的博特（David Bote）也來參一腳，分別在第4局開轟。

這場打擊大戰，小熊除了開轟數以3對2壓過白襪，在滿貫砲的加持下，靠全壘打掃回6分奠定勝基，最終以7：3獲勝。而白襪本季新王牌吉歐利托（Lucas Giolito）則遭到重擊，只投4.1局挨7安包含3轟，一口氣丟掉6分自責分，吞下本季第二敗，防禦率也從2.22升至2.74，從榜首掉到第五。

值得一提的是小熊在2018年鬧全壘打荒，但今年找回火力，本季打了73場已夯出114轟，去年162戰則只有167支。此外他們正在破紀錄的道路上，在康崔拉斯單場雙響後，成為聯盟唯一有5人至少打出15轟的球隊，而其他球隊都不超過3名。

小熊Joe MaddonJon Lester
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