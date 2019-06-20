MLB／履行1美元賭注 「江西男」現身教士主場

2019-06-20 15:56 聯合新聞網 綜合報導



名摔角手「江西男」履行多年前的賭注，現身教士主場償還教士左投艾倫一美元。 美聯社 分享 facebook

國內暱稱為「江西男」的知名摔角選手約翰·希南（John Cena）今天現身教士主場，但是這回他不為摔角而來，而是為了履行過去和剛升上大聯盟的教士左投艾倫（Logan Allen）的賭注，賭金不多不少正好是一美元。

A challenge accepted. A wager made. A bet well worth it.

Congrats @Logan__Allen on winning the #OneDollarBet. Cannot wait to see what your future holds. @Padres @MLB pic.twitter.com/r9t73A6Qg3 — John Cena (@JohnCena) June 19, 2019

這一美元賭注的背後，來自於兩人多年前的約定，如今成為激勵人心的故事。艾倫早在青少年時期就認識希南，有次兩人在牛排館閒聊，希南變打賭艾倫站不上大聯盟，如果自己輸了就要給艾倫1美元。

教士昨日對決釀酒人，因日籍投手牧田和久被移出40人名單，艾倫有了登上大聯盟投手丘的機會，也因此贏了多年前和希南的賭注。「我跟他賭1美元他登不上大聯盟，如果他真得站上大聯盟投手丘，我會親自把那1美元交給他。」希南如實陳述著自己當時和艾倫的打賭內容。

就在昨日勝負揭曉，現年22歲、教士農場排名第7的艾倫對釀酒人主投7局，僅挨3安、賞5K，無失分，用表現狠狠打臉希南。這場比賽希南也親臨現場見證艾倫的表現，並於艾倫退場後起立為他鼓掌。

賽後艾倫說：「這超棒的！我很開心他來這裡，還穿上我的球衣，酷斃了！現在他欠我1美元，我等不及收錢了。」並喜孜孜的補充：「我傳簡訊告訴他：『老兄你欠我1美元。』，他回我：『我會在那跟你碰面。』」

希南今日確實來到球場，並親自將寫著「給羅根，我錯了。約翰·希南」的1美元紙鈔在賽前遞給艾倫。希南也在自己個人的推特上發文：「恭喜艾倫贏得了1美元的打賭，我迫不及待看到你未來會如何發展。」現在的艾倫想必比任何都富有，至少這個禮拜，他比任何人都多那「1美元」的富足。

希南賽前造訪釀酒人休息室