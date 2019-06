MLB／履行1美元賭注 「江西男」現身教士主場

名摔角手「江西男」履行多年前的賭注,現身教士主場償還教士左投艾倫一美元。 美聯社 分享 facebook

國內暱稱為「江西男」的知名摔角選手約翰·希南(John Cena)今天現身教士主場,但是這回他不為摔角而來,而是為了履行過去和剛升上大聯盟的教士左投艾倫(Logan Allen)的賭注,賭金不多不少正好是一美元。

A challenge accepted. A wager made. A bet well worth it.

Congrats @Logan__Allen on winning the #OneDollarBet. Cannot wait to see what your future holds. @Padres @MLB pic.twitter.com/r9t73A6Qg3