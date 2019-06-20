MLB／馬恰多全壘打消失 荷斯莫烏龍跑壘出局

2019-06-20 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



馬恰多的「烏龍」全壘打，害荷斯莫被觸殺出局。 美聯社 分享 facebook

「全壘打」變成一壘打？教士隊今天在聖地牙哥主場對釀酒人之戰，出現罕見鏡頭，馬恰多（Manny Machado）二局下揮出左外野深遠飛球，打到全壘打牆上方，竟然反彈回球場，本季第15轟消失，還造成荷斯莫（Eric Hosmer）慢跑遭觸殺出局。

教士這半局損失慘重，以為三分到手變成一分，打完七局上5：7落後，還好雷耶斯（Franmil Reyes）七局下轟出三分砲，本季第20轟逆轉戰局，教士終場8：7獲勝，三連戰橫掃教士。

教士二局下一出局後，塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）、荷斯莫連續安打攻占一、三壘，馬恰多再從釀酒人先發投手戴維斯（Zach Davies）的手中揮出左外野飛球，直擊全壘打牆上方後反彈，裁判並未比出全壘打的手勢，教士計分板員工卻放出代表教士球員開轟的船笛聲。

塔帝斯靠這個深遠飛球回本壘沒問題，但荷斯莫以為是全壘打，從一壘慢慢往前跑，結果在三壘前遭到觸殺；更慘的是，馬恰多的全壘打消失，跑上二壘後應是二壘打，卻因荷斯莫未向前推進，沒有踩到三壘壘包， 馬恰多倒退成一壘打。

這起「全壘打」爭議造成比賽中斷2分55秒，大聯盟官方看過比賽重播畫面維持原判。