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MLB／光芒史奈爾0.1局失6分 衛冕塞揚獎史上最慘

2019-06-20 08:27聯合報 記者藍宗標╱即時報導

光芒隊王牌投手史奈爾（Blake Snell）今天對洋基之戰被打爆，先發0.1局失六分，只投39球就退場，光芒終場1：12慘敗，三連戰遭橫掃，洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）生涯第250勝到手。

史奈爾在去年是以21勝、防禦率1.89的美聯投手雙冠王身份奪下生涯首座美聯塞揚獎，今天不但投出個人生涯最短局數，更是史上首位先發只解決一人次、至少失六分的塞揚衛冕者。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）是假性先發的先鋒，沒想到史奈爾是正常輪值，牛棚卻在首局就開始熱身，整場比賽用了九名投手，最後連三壘手羅伯森（Daniel Robertson）都插花登板。

洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）在首局轟出三分砲，本季21轟、49分打點都是全隊最多，托瑞斯（Gleyber Torres）七局下追加滿貫砲，洋基打線連續22戰開轟，離隊史紀錄（1941年連25戰）只差三場。

隊友火力凶猛，沙巴西亞先發六局也繳出優質內容，只被揮出三支安打、失一分，飆出七次三振，終止最近三連敗，本季戰績升至四勝四敗，也是史上第14位達到250勝、奪三振三千次的投手，前13人除了洋基退役球星克萊門斯（Roger Clemens），全部進入名人堂。

洋基最近五連勝，分區排名穩居榜首，領先光芒3.5場勝差，沙巴西亞拿下生涯重要一勝，他說：「能和一些偶像的名字並列真是瘋狂。」

洋基光芒沙巴西亞
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