MLB／史丹頓缺陣2個月 用守備美技宣告回歸

2019-06-19 17:57 聯合新聞網 綜合報導



缺陣2個月後，洋基「怪力男」用守備美技宣告回歸。 美聯社 分享 facebook

洋基今日傳出喜訊，開季因傷休養長達2個月的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），今日對戰光芒終於重回先發陣容，擔任先發第5棒，守右外野，還用守備美技宣告回歸。

球季剛開始，史丹頓僅僅出賽3場就傷了左二頭肌，三週後傷勢不慎惡化，必須注射可體松來緩解。一個月過去，史丹頓回到佛州進行延長春訓，卻又被球擊中左膝，導致左小腿拉傷，被迫停止訓練。再經過三週的休養後，史丹頓才順利在小聯盟進行復健賽，6場比賽共敲5轟。

史丹頓此役對光芒4打數無安打、吞2K，雖還在尋找打擊手感，但仍展現守備美技。2局上半，在二、三壘有人、2出局情況下，史丹頓在右外野界外區將手伸向觀眾席，接殺一顆高飛球。

Giancarlo Stanton making the play in the stands in his first game back 💪



(via @MLB) pic.twitter.com/ner6qfUDdE — SportsCenter (@SportsCenter) June 19, 2019

除史丹頓外，「法官」賈吉（Aaron Judge）也預計於本週末回歸，兩門重砲聯手，再加上剛補進的美聯全壘打王英卡納西恩（Edwin Encarnacion），新「鑽石打線」可望幫助目前身為美聯東區龍頭的洋基，一舉甩開緊追在後的對手。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，史丹頓的回歸無疑加深陣容深度，「我們有許多充滿活力的球員和打者，史丹頓就是其中之一，希望我們的打線深度能讓對手、還有他們的投手感到頭痛。」