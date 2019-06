MLB／史丹頓缺陣2個月 用守備美技宣告回歸

缺陣2個月後,洋基「怪力男」用守備美技宣告回歸。 美聯社 分享 facebook

洋基今日傳出喜訊,開季因傷休養長達2個月的「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton),今日對戰光芒終於重回先發陣容,擔任先發第5棒,守右外野,還用守備美技宣告回歸。

球季剛開始,史丹頓僅僅出賽3場就傷了左二頭肌,三週後傷勢不慎惡化,必須注射可體松來緩解。一個月過去,史丹頓回到佛州進行延長春訓,卻又被球擊中左膝,導致左小腿拉傷,被迫停止訓練。再經過三週的休養後,史丹頓才順利在小聯盟進行復健賽,6場比賽共敲5轟。

史丹頓此役對光芒4打數無安打、吞2K,雖還在尋找打擊手感,但仍展現守備美技。2局上半,在二、三壘有人、2出局情況下,史丹頓在右外野界外區將手伸向觀眾席,接殺一顆高飛球。

Giancarlo Stanton making the play in the stands in his first game back 💪



(via @MLB) pic.twitter.com/ner6qfUDdE