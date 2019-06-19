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MLB／大谷近期火燙 明星賽仍有機會進決選

2019-06-19 19:05台灣醒報 台北報導

大谷在明星賽票選雖然目前在DH僅排第4名，但只要在週五前殺進前三，仍有望進決選。...
大谷在明星賽票選雖然目前在DH僅排第4名，但只要在週五前殺進前三，仍有望進決選。 美聯社
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MLB明星賽投票第一階段接近終了，日籍球星大谷翔平靠著近期火燙表現，還保有擠進決選的機會！雙刀流球星大谷翔平在去年季末動手術，本季光速復出了「半個大谷」：能打不能投，但光靠打擊似乎就足以吸光注意力。大谷6月單月轟出3成打擊率與6轟的佳績，更在14日上演完全打擊，雖然目前投票僅排第4名，但只要在週五前殺進前三，仍有望進決選。

「半個」大谷

日籍雙刀流好手大谷翔平去年賽季末打完，因手肘投球累積的舊傷，走上強投多數都會碰到的「Tommy John手術」，一般在接受韌帶手術都得休息少有10個月、多至14個月，但大谷硬是只花7個月就趕在本賽季復出，強行以半個自己復出：只打不投。雖說理論上的打擊不會傷到右手肘，但揮棒時他仍把輔助的右手放在外側（面向投手的一側），大谷的堅持與職業素養都值得敬佩。

而更恐怖的是大谷也只花半個月就把狀態調到最佳，5月剛復出的他狀態不佳，但隨著打數增加，狀態逐漸升溫，6月目前已揮出6轟，打擊率飆到3成，更在14日上演多位歷史名將達不到的完全打擊（單場打出一壘安打、二壘安打、三壘安打與全壘打），而且當天的大谷只花4打席就達標，說明狀態正值火燙。

目前排DH第四

隨著大谷進入狀態，不少球迷都在盼著他能入選每年仲夏夜的重頭好戲：明星賽。根據《MLB官網》報導，雖然第一階段票選結果，大谷在美聯指定打擊的位置得票僅列第四名，依據MLB規則，首輪票選完選出各位置的前三名，進入先發球員投票，意指大谷想衝明星賽，只要在週五死線以前，得票衝進前三即可。

官網作家凱力認為，這對有望拿到6月單月最佳美聯打者獎的大谷來說，最後階段衝票並非難事，目前指定打擊（DH）得票排行除了紅襪超級巨星JD馬丁尼茲難以撼動之外，遊騎兵隊的潘斯與雙城的克魯斯都並非難以趕上，而且目前躺在傷兵名單的潘思也可能因傷錯過明星賽，若球迷想看到大谷在明星賽競技，得把握21日的死線之前投票。

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