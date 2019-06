MLB／近6小時跨日大戰17局 雙城靠再見安解脫

分享 facebook 雙城今日主場迎戰紅襪,雙方糾纏長達17局難分高下,最終雙城外野手凱普勒(Max Kepler)一支再見安打突破僵局,幫助雙城以4:3險勝,繼續穩坐美聯中區龍頭,也讓兩隊得以打卡下班。

雙城與紅襪大戰17局難分難解,紅襪先是於13局上透過貝茲(Mookie Betts)一支陽春砲握有1分領先優勢,無奈攻守交換後,抵擋不住雙城今日贏球功臣凱普勒的打擊,被擊出追平全壘打;第17局凱普勒再次建功,在滿壘情況下,打出右邊方向一壘安打將跑者送回本壘,結束長達5小時45分鐘的比賽,同時也創雙城主場最長的一役。

長時間的較勁,兩隊在投手用人上,也幾乎用盡牛棚球員。雙方除先發投手外,都輪番派出8位投手應戰。

談到如此長時間的賽事,凱普勒表示:「每個人都想要結束這場比賽,這場比賽真的很瘋狂,我很高興最後是我們贏了。」雙城總教練巴爾德里(Rocco Baldelli)則覺得這是他經歷過「最棒的比賽之一」。

不過吞敗的一方想法可就不同。挨了再見安打的紅襪投手約翰遜(Brian Johnson)認為球隊贏球的話,對本場比賽會是更好也更歡樂的結局。紅襪總教練柯拉(Alex Cora)表示:「這場比賽有許多怪事發生,不過我們仍堅持到最後,但還是被他們多得了一分。」

