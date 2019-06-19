MLB／印地安人「背靠背靠背」3連轟 15年首見

2019-06-19 15:12 聯合新聞網 綜合報導



印地安人納奎(左)擊出全壘打。 美聯社 分享 facebook

印地安人今日作客雙城上演煙火秀，睽違15年單局「背靠背靠背」連3轟火力演示，打得遊騎兵滿頭包，終場10:3為系列賽扳回一城。

印地安人打出15年來罕見打擊表現，內野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）先於3局率先開砲，終結個人29場無全壘打紀錄。來到7局上，內野手包爾斯（Jake Bauers）敲出一支中右外野方向全壘打，開啟印地安人單局砲火攻勢；隨後培瑞茲（Roberto Perez）及納奎（Tyler Naquin）接著響應，造就印地安人自2004年7月17日以來再度上演單局連3轟好戲。

連三打席接連擊出全壘打，十幾個年頭才難得一見，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona ）表示：「這很少見，所以所有人肯定都很享受。」

另外這次挨轟的苦主史邁利（Drew Smyly）此役後，防禦率來到8.42。史邁利本季共出賽13場，主投51.1局，挨19轟。談到子弟兵投球狀態，遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）表示：「他好一陣子沒有先發，我不確定是不是只是他的耐力下降了。上來第1局的時候對手的打擊看上去還沒有那麼猛烈。不過他確實有幾球投壞了。」