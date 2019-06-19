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MLB／小熊迷大喊爛透了 白襪菜鳥回敬致勝轟

2019-06-19 13:35聯合報 記者藍宗標╱即時報導

希曼尼茲。 美聯社
希曼尼茲。 美聯社
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白襪隊22歲菜鳥外野手希曼尼茲（Eloy Jimenez），今天打出升上大聯盟後最夢幻的全壘打，對小熊隊之戰九局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，成為白襪3：1獲勝的頭號功臣。

白襪、小熊本季四場「芝加哥內戰」，今天在小熊主場瑞格利球場展開首戰；希曼尼茲原是小熊球員，前年七月被交易到白襪，本季初登大聯盟，今年第一次面對老東家毫不留情，他說：「當初和小熊簽約時，心想一定要在瑞格利揮出全壘打，以白襪球員身分開轟的感覺非常好。」

小熊主場優勢明顯，但因同城球隊交手，不少白襪球迷湧進瑞格利，希曼尼茲賽後被問到熊迷如何對待，他說：「他們大喊爛透了，但白襪迷說我最棒，覺得很開心。」

這場「芝加哥內戰」打完前八局1：1平手，希曼尼茲九局上面對小熊第三任投手史卓普（Pedro Strop），轟出左外野兩分砲，本季第12轟出爐，也是近九戰第六轟，幫助白襪搶下二連戰首勝。

值得一提的是，希曼尼茲逮中史卓普的卡特球，轟上左外野看台，球棒還打裂，他說：「這是棒球生涯首次出現這種情況。」

白襪小熊隊
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