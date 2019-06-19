MLB／馬林魚隊日裔投手山本 寫近111年新紀錄

2019-06-19 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



山本喬丹。 美聯社 分享 facebook 馬林魚隊日裔美籍投手山本喬丹（Jordan Yamamoto），今天在客場對紅雀之戰，再度投出高水準內容，先發七局只被揮出兩支安打，飆出七次三振，幫助馬林魚6：0獲勝；這位來自夏威夷的23歲好手，生涯前兩戰都奪勝，連續14局未失分也寫下隊史新紀錄。

山本13日大聯盟初登板，在主場對紅雀先發七局奪下生涯首勝，相隔六天再碰頭，紅雀打線還是討不到便宜，毫無得分機會；山本這兩戰合計14局只被五安，送出12次三振，連續優質先發打響名號。

馬林魚新人紀錄原是2001年貝奇特（Josh Beckett）保有，生涯前十局未失分，山本不但超前，且是大聯盟從1908年以來，首位開季前兩戰投七局都未失分，單場被安打數低於三支的菜鳥投手。

馬林魚王牌投手烏雷納（Jose Urena）進入60天傷兵名單，山本13日被叫上大聯盟頂替先發；他在去年初葉力奇（Christian Yelich）交易案中，被釀酒人隊換到馬林魚，今年從2A直升大聯盟，搶眼表現未讓教練團失望。

山本的速球平均只有90.8哩，但變化球的控球十分出色，有效彌補球速不足，利用速差擾亂打者節奏，下次登板預定24日對決費城人隊，再挑戰新高。