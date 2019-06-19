MLB／林子偉出現肩傷 復健賽被迫停擺

2019-06-19 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



林子偉。 路透 分享 facebook 旅美好手林子偉在紅襪隊3A的復健賽計畫，又因右肩受傷停擺，何時重返大聯盟仍是未知數。

林子偉本季出賽13場，合計20個打數揮出四支安打，包括兩支二壘打，攻下一分打點，主要任務仍是工具人，5月4日對白襪之戰盜壘傷到左膝，進入傷兵名單至今。

他在3A進行五場復健賽，16個打數揮出5支安打，包括3支二壘打，被保送兩次，攻下3分打點，由於肩傷是新的傷勢，教練團不敢大意，詳細狀況還要進一步觀察。