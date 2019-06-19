戰績好不代表真的很強 勇士、遊騎兵兩樣情

大聯盟過去一個多月來，國聯和美聯分別各有一支球隊吸引到筆者的注意。國聯東區的亞特蘭大勇士，近30戰打出21勝9敗的佳績，從5月初勝率不到五成，一路攀上國聯東區龍頭的位置，擠下開季氣勢如虹的費城人，甚至慢慢拉開領先幅度。美聯方面，西區的德州遊騎兵季前被球界一致視為尚未完成重建的隊伍，沒有人認為他們在強敵環伺的美西有一絲挑戰季後賽的機會，但過去30戰他們拿下19勝，默默地擠進美聯第二張外卡的競爭行列，在美聯西區的戰績也優於季初較被看好的運動家和天使。（所有數據資訊截至6月18日）

勇士(左)和遊騎兵(右)近一個月來都打得非常出色，球員休息區也常常保持歡樂氣氛！ 美聯社 分享 facebook

以下是勇士和遊騎兵當前的戰績和排名：

勇士 43勝 30敗 勝率.589 國東第一 國聯第二

遊騎兵 39勝 33敗 勝率.542 美西第二 美聯第五

回顧美國知名棒球數據網站《Fangraphs》今年季前的戰績預測，勇士被推估今年例行賽的勝率只有51.6％，換算成勝場數只有大約83到84勝，在國聯東區排名第四；遊騎兵更不被看好，推測勝率僅44％，勝場數71在美西只有墊底的份。換言之，在球季快要打完一半的6月中時間點，觀察勇士和遊騎兵的戰績和表現，可以發現他們都被季前《Fangraphs》的預測低估了。

一般數據網站的季前戰績推測，都是根據歷史數據資料的變化趨勢、球隊陣容組成的過去數據，以及他們接下來這一季會遇到的對手強度，套用公式進行運算。由於無法納入不可預知的場上事件發生序列和運氣因素，因此預測系統產出的數據不可能絕對準確，但已經是以最科學化、最客觀的方式來評估球隊的整體戰力。儘管經常會出現高估或低估的狀況，但以過去實際戰績結果，去驗證季前戰績預測的準確性，在聯盟各隊大致的實力優劣上，預測系統的表現還是不錯的。所以雖然就目前看來，勇士跟遊騎兵的戰績被《Fangraphs》季前的戰績預測低估，不過事實上，季前預測沒有錯判的是：這兩支隊伍之間，勇士是實質戰力較佳的隊伍。

遊騎兵過去一個月以來的低調好戰績，讓部分球迷開始好奇，他們是否有機會在經歷去年墊底的低谷後，於今年意外地賺到美聯第二張外卡的機會？而斧頭幫強勢崛起，走出季初平庸的戰績表現，是不是能就此讓他們穩坐國聯東區的王座？筆者個人認為，後者發生的機率大大高於前者，因為本質上，遊騎兵仍是一支實力不及五成勝率的球隊，而勇士則是在農場新秀的異軍突起和凱柯（Dallas Keuchel）的加入後，前景看好，後續的發揮跟表現應該會優於季前預測推估的五成出頭勝率。

攤開遊騎兵本季的球員名單，若以《Fangraphs》版本的綜合評價指數WAR值為評判標準，會發現三名貢獻度最高的球員分別是：還在受傷復建中的強打者賈羅（Joey Gallo）、先發投手麥納（Mike Minor）和林恩（Lance Lynn），他們三人合計的WAR值就高達8.8，佔遊騎兵全隊的55％。最不可思議的是，麥納和林恩兩人的貢獻值，竟在全美聯各隊輪值的前兩號先發中排名第一，比太空人隊的韋蘭德（Justin Verlander）和柯爾（Gerrit Cole）還要好。遊騎兵絕大多數的勝利，都可歸因於此三人的貢獻。然而，對一支棒球隊來說，全隊主要的價值來源僅集中在兩三個人身上，並非正面的發展，因為這代表這支球隊的深度沒有想像中那麼好，面對低潮、挫折的反彈能力沒那麼強。

麥納是勇士隊出產的投手，近兩季在遊騎兵的表現越來越穩定，本季的三振能力更是增強不少。 美聯社 分享 facebook

撇開今年打擊大幅進步的賈羅，還有投球內容出色的資深投手麥納和林恩，遊騎兵本季剩餘陣容的最大亮點是潘斯（Hunter Pence）、佛賽斯（Logan Forsythe）和桑塔納（Danny Santana）。這三人在今年季前都是他隊不要的過氣球員，要不是感覺已衰老退化，就是近年打擊表現急遽下滑，大聯盟生涯看似皆已邁入最終階段。任誰也沒料到，他們三人加入遊騎兵後，分別打出.962、.805、.837的超優質進攻指數，幫遊騎兵拉出一波高峰。但依據這三人的年紀、還有過去的歷史數據來看，他們上半季的優質打擊數據，很有可能只是短期的高潮，放眼下半季，筆者對於他們的手感維持較不樂觀。

老將潘斯(左)過去幾季在巨人隊已經出現明顯走下坡的狀況，但本季轉隊到遊騎兵之後竟然是枯木逢春，目前已打出15支全壘打，打擊率還高達.294。 美聯社 分享 facebook

上述六名球員下半季的產能輸出都非常有可能慢慢退燒，屆時遊騎兵就會陷入麻煩。因為在這六名球員和一向穩定的秋信守、安德魯斯（Elvis Andrus）之外，遊騎兵的陣容實在乏善可陳，缺乏深度和廣度。這也是為什麼另一家美國知名棒球媒體——《棒球指南》（Baseball Prospectus）——的進階預期勝率（根據球隊球員的數據還有對手的強度進行運算），會認為遊騎兵的實質勝率應該只有48％，而不是現在的54.2％。沒錯，48％已經優於《Fangraphs》季前對遊騎兵的預期，但說現在的遊騎兵是一支實質戰力五成以上的隊伍，筆者並不買單。

換個角度看，勇士的情況就有所不同。《Fangraphs》的季前預測本來就推估勇士會是一支五成勝率以上的隊伍，顯示勇士季初陣容的體質已經不差，而《Fangraphs》當初無法預期的是，勇士會在什麼時候會拉上年輕強投索洛卡（Mike Soroka）和菜鳥強打萊利（Austin Riley）到大聯盟，它也無法預見勇士會在6月中成為最終跟自由球員凱柯締結合約的球隊。

勇士菜鳥投手索洛卡開季至今繳出8勝1敗、防禦率2.12的驚人成績，成為國聯新人王競爭的大黑馬。 美聯社 分享 facebook

姑且先不論索洛卡和萊利本季到目前為止的亮眼數據能維持多久，也不考慮凱柯回到大聯盟出賽後要花更多時間調整狀態，單就索洛卡、萊利及凱柯他們本身的潛力和棒球實力，就可以知道他們的到來會幫勇士陣容起到加分作用。索洛卡和萊利小聯盟時期就是美職前50大新秀，實力備受球探推崇、肯定，而凱柯正常發揮實力時，也是整體貢獻度優於聯盟平均水準的先發投手。

勇士開季之後叫上索洛卡和萊利，6月初簽下凱柯補強先發輪值，改善球隊的陣容，也因此他們現在的整體實質戰力，又比季前更好了一些。

勇士本季打擊火力已經相當不錯，誰知道菜鳥萊利又帶來驚喜！他目前出賽31場，打出11支全壘打、32分打點，打擊率高達.290。 美聯社 分享 facebook

《棒球指南》的進階預期勝率，就認為勇士現在的勝率應該是55％，雖然還是比真實世界的58.9％低一點，但仍優於《Fangraphs》的季前推測，足以顯示體質本來就不差的勇士，在經過季中新秀的挹注以及凱柯的補強後，後勢較受看好。

除此之外，勇士陣容的深度和穩定度，是遊騎兵比不上的。野手方面，阿庫納（Ronald Acuna Jr.）、弗里曼（Freddie Freeman）、奧比斯（Ozzie Albies）、唐諾森（Josh Donaldson）、史旺森（Dansby Swanson）、馬卡基斯（Nick Markakis）等人，皆為已經在大聯盟證明過優質球技、而且能創造高於聯盟平均貢獻度的球員。至於投手群，比起遊騎兵由年逾30的麥納和林恩領銜的輪值，與很抖的牛棚，筆者更喜歡勇士具備索洛卡、弗瑞德（Max Fried）、圖桑（Touki Toussaint）等優質年輕投手的輪值，以及自責分率表現較佳的牛棚（勇士牛棚：4.04、遊騎兵牛棚：4.72）。

所以雖然勇士和遊騎兵都是大聯盟過去這一個多月來全聯盟戰績前10名以內的隊伍，近況皆很不錯，但本質上兩隊的實力其實沒辦法相提並論。

以勇士現階段的戰績還有陣容實力來講，他們接下來應該在731交易大限前繼續尋求補強機會，進一步提高球隊戰力，強化他們在國聯東區的領先地位，並思考如何在季後賽脫穎而出。反觀遊騎兵，他們應該要意識到這組目前由少數30歲以上資深球員撐起的團隊，維持長期強盛的機會渺茫，與其奢望不切實際的季後賽可能，不如善加運用手上這些打出好成績的老將，如麥納、林恩、潘斯、秋信守等，向其他競爭球隊換取優質新秀、未來潛力股，打造足以在2021或2022年拚搶美西冠軍的年輕核心陣容。

一兩個月的戰績高潮，不管如何都是令人開心的事情，但其透露出的故事和反映出的意義，對每支處境不同的球隊都不太一樣，值得仔細思量和玩味。