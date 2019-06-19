逐年穩定蛻變 威爾史密斯身價水漲船高

《阿拉丁》票房正夯，全球票房已突破五億美元，飾演神燈精靈的威爾史密斯（Will Smith）幽默風趣的形象、充滿笑料的演技深植人心，也為這部經典動畫翻拍的真人版電影增添色彩。大聯盟球場上，亦有同名同姓的選手─舊金山巨人隊左投威爾史密斯，以往就因為名字受到不小關注的他，近年來表現愈來愈搶眼，有望成為交易大限前炙手可熱的補強目標之一。

巨人隊終結者威爾斯史斯本季成為全聯盟最可靠的牛棚投手之一，至今沒有任何敗投與救援失敗紀錄，僅有1場比賽失分超過1分。 美聯社 分享 facebook

好萊塢巨星威爾史密斯今年不當MIB戰警，他在「阿拉丁」真人版電影中飾演搞笑的神燈精靈。 聯合報系資料照片 分享 facebook

現年29歲的威爾史密斯，高中畢業就被天使隊選中（2008年選秀第七輪），投身職業棒球，以先發角色養成，18歲在新人聯盟初試啼聲，73局投出76次三振、僅6次保送。2010年成為天使補強的交易籌碼之一，和皇家換來內野手卡拉斯波（Alberto Callaspo）。來到皇家的威爾史密斯持續成長，2011年整季待在2A歷練，不但投出生涯首場完封，還與赫雷拉（Kelvin Herrera）合演一場無安打比賽（是役威爾史密斯投了前七局的無安打，居功厥偉）。

2012年，22歲的威爾史密斯登上大聯盟，出賽16場全為先發，然而被安打率、挨轟率都偏高，小聯盟時期引以為傲的控球也失準，三振/保送比（K/BB）僅1.79，留下6勝9敗、防禦率5.32的帳面成績。隔年被移往牛棚意外找到另一片天，每局被上壘率（WHIP）不到1，對左打的被打擊率僅1成57，以中繼身分站穩大聯盟，不過中繼投手的取代性相對較高，威爾史密斯年底再被當作交易籌碼，向釀酒人換來外野手青木宣親。

來到國聯的威爾史密斯扮演牛棚主力，2014年整季出賽78場是國聯最多，進帳30個中繼點（至今個人單季最多），維持良好的三振率，屢屢適時化解危機、助球隊守成，2016年季中成為巨人補強目標，釀酒人因此換來投手畢卡福（Phil Bickford）以及捕手蘇薩克（Andrew Susac）。

除了2017年因韌帶置換手術（Tommy John）脫離戰線，其餘時候也是巨人軍不可或缺的後防人選，去年季中更從佈局投手進駐至終結者大位。整季14次救援成功（4次救援失敗）、防禦率2.55。

威爾史密斯的主戰變化球種是滑球，去年球季滑球的被打擊率僅1成05，揮空率48.1%。今年的滑球揮空率雖然稍微下降，但被打擊率一樣相當低，且四縫線的速度有所提升，三振率增加，本季的K/BB、防禦率、WHIP等數據都續寫生涯最優。

季後賽球隊如雙城、太空人、勇士、費城人，都可能出手補強牛棚，威爾史密斯會是絕佳選擇，生涯第四次被當交易籌碼，箭在弦上，離開灣區只是時間早晚問題。

威爾史密斯(右)本季在救援方面的表現實在是太好，多支想要拚冠的球隊可能會提早搶人。 美聯社 分享 facebook

巧的是，同樣隸屬國聯西區，洛杉磯道奇也有另一位同名同姓的威爾史密斯，24歲的威爾史密斯是位捕手（也能守三壘），2016年選秀第一輪第32順位，該年選秀同樣在首輪的還有第二順位的紅人杉賽爾（Nick Senzel）、第25順位教士勞爾（Eric Lauer）、第28順位國民凱繃（Carter Kieboom）、第34順位紅雀哈德森（Dakota Hudson）等人。威爾史密斯季前名列《棒球美國》（Baseball America）百大新秀第95名，道奇重點潛力股之一（官網排道奇農場第五），今年從3A出發，五月下旬登上大聯盟，短暫出賽六場，其中五場有安打斬獲，且生涯首轟就是再見轟，他說：「我這輩子都會記得這發全壘打。」

道奇新秀捕手威爾史密斯(右)本季上大聯盟打了6場比賽，打出6支安打，其中有2支是全壘打。 美聯社 分享 facebook

美國時間6/17-20日，巨人正好到道奇主場作客，可惜捕手威爾史密斯最近回到3A屠殺中，無緣和投手威爾史密斯展開話題性十足的投打對戰，只能期待之後的機會了。

（本文數據截至台灣時間6月18日賽前）