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MLB／田中飆10K完封光芒 69勝超越王建民

2019-06-18 10:45聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

田中將大今天在主場對光芒先發，演出完封勝，只被敲出兩支安打，飆十次三振，拿下旅美...
田中將大今天在主場對光芒先發，演出完封勝，只被敲出兩支安打，飆十次三振，拿下旅美第69勝，超越王建民在亞洲球員排名第四。 美聯社
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田中將大今天在主場對光芒先發，演出完封勝，只被敲出兩支安打，飆十次三振，洋基以3：0獲勝， 田中拿下第五勝，也是大聯盟生涯第四場完封；巧合的是，洋基上一次投出完封的也是他，為台灣時間去年7月25日，苦主同樣是光芒。

田中將大只在第四、五局被敲出一支安打，其他七局皆製造三上三下，包含六局上對米道斯（Austin Meadows）投出唯一的保送後，靠隊友幫忙雙殺守備，投完七局已經達94球的他，第八局只用六顆球就下莊，九局上繼續登板，拿下兩K後，再讓范姆（Tommy Pham）擊出滾地球出局，連續第三年都演出完封。

繳出今年個人新高的單場10K的田中，成為史上第四位投出完封並帶有十次三振的日本投手，前三位是野茂英雄、黑田博樹和達比修有；此外，這一勝也是田中在大聯盟生涯的第69勝，並且超越王建民，在大聯盟亞洲球員排名第四。

這場僅是洋基在最近七個賽季第三度有投手在主場表演完封秀，至於上一次完封對手，而且被敲兩安以下、送出10K以上的洋基前輩，得追溯到2002年的穆西納（Mike Mussina）。

洋基打線以兩轟相挺，三局下勒梅修（DJ LeMahieu）先敲出兩分砲，五局下梅賓（Cameron Maybin）也演出陽春彈，光芒先發投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）雖送出六局失三分的優質內容卻吞下敗投。

洋基新同學英卡納西恩（Edwin Encarnacion）轉隊後第一場出賽，擔任先發第五棒、指定打擊，不過四打數無安打，還吞下一次三振，改穿條紋衫後的首安尚未開張。

洋基光芒大聯盟
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