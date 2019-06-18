MLB／加入洋基鑽石打線 英卡納西恩：我們會敲很多轟

2019-06-18 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



36歲的資深重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）正式向洋基報到，穿上條紋衣的第一戰，擔任先發第五棒的指定打擊，對於即將和史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）等人合組超級打線，他回答，「等不及了，一定會很有趣，我們會敲很多全壘打，然後贏很多比賽。」

洋基今天在主場迎戰光芒，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）於二局下在球迷的鼓掌歡迎聲中亮相，只不過這個打席他遭到光芒先發投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）三振，無法給洋基觀眾見面禮。

英卡納西恩穿上30號球衣，坦言還在接受從水手來到洋基、成為交易震撼彈主角的事實，「我知道我快被交易了，但不知道是哪隊，當我聽到是洋基時，我完全驚訝發生了什麼事，但同時我也非常興奮要來到這座城市，我到了一支贏球的隊伍，一支正在闖進季後賽的球隊。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）解釋蒐集重砲、再現鑽石打線的原因，「英卡納西恩可以對我們球員產生影響力，即使攻擊不是我們較弱的一環，而且價格又不貴，所以我們就買了。」

至於洋基現在最急需補強的先發投手戰力，凱許曼公開表示正在努力中，「我們確實列了一串名單，有可用的跟或許可用的。」