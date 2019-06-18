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陳偉殷六月漸入佳境 王維中好表現是美麗錯誤？

2019-06-18 07:00林亭

目前唯二身在大聯盟的台將陳偉殷王維中，6月份都獲得了一定的出賽機會。陳偉殷在本月所投的7局中，防禦率僅2.57，被打擊率更低到只有0.091；控球不穩定的王維中，在台灣時間6月14日被敲出全壘打，是本季首度丟分。雖然他的防禦率因此升到2.70，但帳面成績還是在運動家牛棚中名列前茅。

陳偉殷控球趨穩 表現漸入佳境

陳偉殷在6月的前2場比賽中，分別失掉1分，但他接下來漸入佳境，在之後的2場比賽都未失分。細觀他的逐球內容，大部分的球都能投到捕手想要的位置，也可將球壓低或控制在邊角，看來已逐漸找回往年優異的command（將球控制在邊角的能力）。

直球恢復水準 卡特球仍具壓制力

以往陳偉殷的武器球都是直球，但他今年開季曾遭逢直球易偏高的狀況，所以他多練了一顆卡特球，以應付「直球失靈」窘境。但自5月開始，他的直球漸恢復以往的水準。本月，直球又重回他使用率最高（53.3%）的球種。他6月的直球均速達91.9 mph，比5月高了1.1 mph，K%則是過人的25.0%。雖然BB%是略高於聯盟平均的11.9%，但仍無損他的穩定表現。他本月所投的48顆直球，沒有任何一顆被擊出安打，完全封鎖敵隊打者。

在直球狀況回穩的情況下，陳偉殷就較不需依賴卡特球，讓它的使用率從5月的40.1%降低為32.2%。雖然減少了卡特球用量，但陳偉殷的投球手感沒因此生疏，反而還愈投愈有壓制力。他本月的卡特球均速與轉速都比上個月高，分別為86.5 mph及2298 rpm。均速、轉速提升，使打者更難以捉摸，創造出K% 22.5%、揮空率19.5%的表現。

陳偉殷近兩戰總計3局的投球沒有被打出任何安打，也沒有保送，本季防禦率終於由最慘時...
陳偉殷近兩戰總計3局的投球沒有被打出任何安打，也沒有保送，本季防禦率終於由最慘時的24.75下降到7.00。 法新社
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王維中控球不理想 小樣本運氣佳

球路被球迷稱為「老人球」的王維中，本月直球均速僅剩90.8 mph，與以往落差甚大。除了球速降低外，他的控球狀況仍不理想，接近一半的球都沒投到捕手配球的位置，面對打者時也常以兩壞球當見面禮。然而，他的帳面成績卻仍亮眼，可說運氣真的不錯。

王維中本季投的133球中，有8球跑到紅中（九宮格的5號位置）、24球偏高（九宮格的1、2、3號位置），更有高達72球在好球帶之外，控球不穩的程度，由此可見。

球種揮空率漸升 符合中繼顯學所期待

雖然控球問題仍無進展，王維中6月份的球種揮空率卻比5月進步許多。他的滑球與直球是使用率前二高的球種，但上個月這兩顆球種都沒讓打者揮空，與中繼顯學所期待的「具備高揮空率」相悖。然而，王維中本月的滑球與直球都能吸引打者出棒，分別創造33.3%及23.5%的揮空率，代表壓制力逐漸上升。

從逐球內容看來，王維中本月投在邊角的球比5月多，投球時也常有上一顆偏低、下一顆偏高的情形，是造成揮空率提升的原因之一；然而，這些投在邊角、或進壘高度與上一顆差距極大的球，大半都不是原先捕手配球的位置，而是他投偏卻意外收到好效果。換言之，本月締造的驚人揮空率，或許只是曇花一現的「美麗錯誤」。

王維中的連續無失分場次遭到水手隊捕手納瓦艾茲的2分砲中斷，在2壞球後的89英哩的...
王維中的連續無失分場次遭到水手隊捕手納瓦艾茲的2分砲中斷，在2壞球後的89英哩的直球被咬中。他的投球常偏離捕手要的位置，本季前27人次的投球完全沒失分也算是非常好運。 美聯社
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受限於球團考量 兩人在領先時亮相機會少

由於馬林魚今年的戰力安排旨在「磨練新秀」，年紀已達33歲的陳偉殷便不在主力名單內。而甫在生涯首場先發，繳出7局無失分好投的馬林魚23歲新秀山本喬丹（Jordan Yamamoto），主要的使用球種與陳偉殷相似。然而，與陳偉殷不同的是，他的卡特球轉速高達2434 rpm，高出陳偉殷近200 rpm，也造成了26.7%的揮空率。或許，多磨練卡特球正是陳偉殷需努力之處。

至於控球像未爆彈的王維中，由於逐球內容尚不理想，目前還未獲球團信任，大都只能在非關鍵時刻上場。現在只能期望兩人的表現能越來越穩定，投出自己的身價，才能讓球團眼睛為之一亮。

陳偉殷王維中

林亭

比起看棒球，更愛動筆寫下棒球員的故事；比起寫故事，更愛用相機紀錄三級棒球員的笑與淚。
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