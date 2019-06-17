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MLB／7局掉2分非自責 柳賢振防禦率再降至1.26

2019-06-17 11:00聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

柳賢振無緣本季第十勝，連續兩場以無關勝負作收，不過此役無自責分，防禦率再降至誇張...
柳賢振無緣本季第十勝，連續兩場以無關勝負作收，不過此役無自責分，防禦率再降至誇張的1.26。 美聯社
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大聯盟本季最強投手柳賢振續繳穩定表現，今天主場對小熊先發七局，只掉兩分非自責分，防禦率從賽前的1.36再下修為1.26，所屬的道奇在八局下才搶下致勝分，以3：2氣走小熊，柳賢振無緣本季第十勝，連續兩場以無關勝負作收。

柳賢振共被敲出七支安打，失分發生在六局上，首名打者貝茲（Javier Baez）因為三壘手守備失誤上壘，讓小熊能從柳賢振手中，靠著兩支安打和一支高飛犧牲打，將比數扳成2：2平手。

此役柳賢振用了94球退場，已經連三場沒投出保送，還飆出八次三振，退場時確定為無關勝負，停留在九勝無法並列大聯盟勝投王，不過防禦率王的寶座短時間內毫無威脅，離第二名的紅人投手卡斯提歐（Luis Castillo）2.20有一段安全差距。

道奇重砲貝林格（Cody Bellinger）六局下揮出陽春全壘打，扳平比分，用本季第23轟帶柳賢振脫離敗投候選人，目前大聯盟全壘打榜上回到並列第二，僅次於釀酒人葉力奇（Christian Yelich）的26轟。

道奇八局下第一位打者泰勒（Chris Taylor）保送上壘，全場吞下三K的馬丁（Russell Martin）幸運成為英雄，揮棒只做一半卻擊成安打，送回此役最關鍵的一分。

柳賢振小熊道奇
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