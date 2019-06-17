MLB／教士、洛磯4戰92分破紀錄 馬恰多：多奇怪分數

2019-06-17 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洛磯在主場和教士的四連戰系列賽形成打擊大戰，兩隊四場比賽共得到92分，刷新大聯盟紀錄；今天洛磯以13：14輸球，系列賽雙方各取兩勝戰平。

教士以10：13落後進入第九局，因兩個保送形成一、二壘有人的契機，麥爾斯（Will Myers）和賈西亞（Greg Garcia）接連安打將追平比數，洛磯接著換投讓葛雷（Jon Gray）登板，他選擇連續兩個故意四壞球保送，將壘包塞滿抓投手的打席，教士換史特拉姆（Matt Strahm）代打，最後選到保送擠回一分，也因此形成贏球關鍵。

加上前天在第九局灌進六分追平、最後以延長12局贏球，教士創下隊史第一次，能在一個系列賽中，兩度在九局落後三分以上的情況下逆轉。

教士在菜鳥先發馬格維修斯（Nick Margevicius）1.1局丟9分後，竟然能討回比賽勝利，還攜手洛磯合創四連戰系列賽得分紀錄，刷新1929年由道奇和費城人寫下的88分往事，教士球星馬恰多（Manny Machado）就說，「我們得到了許多奇奇怪怪的分數。」隊友荷斯莫（Eric Hosmer）補充，「感覺像過了一個月。」

洛磯主將布雷克蒙（Charlie Blackmon）也在這系列賽添得一項個人紀錄，四戰系列賽狂敲15安、10分打點，締造大聯盟新猷，只不過今天他雖然首局就開轟外加雙安，仍在繳出猛打賞表現後，得到球隊遭逆轉輸球的結果。