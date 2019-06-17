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MLB／為英卡納西恩被下放 洋基小將：很難吞下去

2019-06-17 07:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

洋基昨天從水手交易來資深重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion），為了整理出25人名單空間，今天將小將弗瑞茲爾（Clint Frazier）下放小聯盟，然而他本人卻對這調度感到相當意外，「很難吞下去，一點都不好玩，尤其我認為今年對球隊貢獻不少。」

24歲的弗瑞茲爾今年53場出賽，繳出2成83打擊率、5成13長打率，帶有11轟和34分打點，在史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）缺陣這段時間，提供給洋基打線穩定的火力支援，他原本以為會等到史丹頓或賈吉傷癒歸隊後才被下放，沒想到現實來得比想像中早。

為了迎接以21轟暫居美聯全壘打王的英卡納西恩，洋基總教練布恩（Aaron Boone）坦承得做出難以下手的決定，「弗瑞茲爾為球隊勝利扮演要角，不該現在被擋下來，但這就是我們名單的情況，希望他能理解，持續增強技能，之後會再回來的。」

洋基最強打線呼之欲出，除了英卡納西恩重磅加盟外，史丹頓也確定即將在兩天後歸隊，這位2017年的國聯MVP本賽季只在季初打了三場，就因腿傷和肩傷休養至今，另外賈吉也有望多打幾場復健賽後，接續返回洋基陣營。

洋基賈吉
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