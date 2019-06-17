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再組鑽石打線已是多餘 洋基急需的是先發投手

2019-06-17 07:00tyruschen

儘管球季一開打就傷兵不斷，越挫越勇的洋基仍在五月打出20勝7敗的絕佳戰績，月中更一舉將光芒拉下首位。但先發投手派克斯頓（James Paxton）、沙巴西亞（CC Sabathia）及游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）等多位傷員陸續重返球場後，洋基卻開始在客場征戰踢到不少鐵板。六月還未過半，就已吞下比上個月還多的8敗不說（5勝），分區第一的王座一度又被光芒奪回。於是GM凱許曼（Brian Cashman）不得不再次出手救急，這回他選擇跟早已宣告放棄的水手交易來美聯全壘打王英卡納西恩（Edwin Encarnacion），期盼他能讓洋基打擊火力更上一層樓，並分擔部份一壘手的職責。

英卡納西恩過去連7季全壘打都在32支以上，其中也只有2014打點差2分沒破百，洋...
英卡納西恩過去連7季全壘打都在32支以上，其中也只有2014打點差2分沒破百，洋基換到他後可說是如虎添翼。 美聯社
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事實上這並不是凱許曼本季第一次為了加強進攻補強一壘位置。一個月前他就曾與運動家交易另一位DH兼一壘手莫拉雷斯（Kendrys Morales）。但陷入低潮的莫拉雷斯來到紐約後不但未見起色，最近更被新隊友「傳染」也上了傷兵名單。為了在兩大進攻主力賈吉（Aaron Judge）及史丹頓（Giancarlo Stanton）歸建前確保洋基有足夠的火力輸出，凱許曼才迅速完成這筆交易。

洋基野手儘管傷兵眾多，但因為季前簽下的內野手勒梅休（DJ LeMahieu）、去年從藍鳥買來的三壘手烏謝拉（Gio Urshela），以及終於獲得大量上場時間的外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）今年表現都十分出色，補進英卡納西恩似非當務之急。而且由於年紀及守備能力問題，英卡納西恩並不能全職擔任一壘手，大部分時間仍得被安插在DH位置上，雖說他已連續七年30發以上全壘打又近況極佳，事實上並沒有太多球隊對他抱有多大的興趣。從旁觀者的角度來看，凱許曼大可不必急於出手。

洋基季前找來勒梅休原本是要他擔任內野工具人，但想不到在一堆傷兵出現後，他反而成為...
洋基季前找來勒梅休原本是要他擔任內野工具人，但想不到在一堆傷兵出現後，他反而成為超級好用的開路先鋒，而且二、三壘都守得不錯。 美聯社
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而站在洋基的角度來看，一旦賈吉、史丹頓傷癒復出，加上目前全壘打僅落後英卡納西恩一支的捕手桑契斯（Gary Sanchez），以及守位跟角色幾乎與英卡納西恩完全重疊的一壘手沃特（Luke Voit），屆時洋基打線上將有多達五位重砲手清一色全是右打。等於是組成了當今最強的右打陣線，卻也不無「功能重複」之嫌。更重要的是，到時候這五位打者如果都要排進先發，好不容易得到上場機會的外野手弗瑞茲爾勢必被擠下。而本季時常以DH身份先發的沃特以及去年長期「佔用」DH位置的史丹頓上場時間也勢必受影響。未來幾個月要怎麼安排各個球員出場，將成為讓凱許曼及總教練布恩（Aaron Boone）大傷腦筋的「甜蜜負擔」。

但在嘗試競標先發投手凱柯（Dallas Keuchel）卻遭勇士以更高報價「攔胡」後，補強先發投手仍是凱許曼刻不容緩的當務之急。在原來的王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）重返球場時機仍充滿未知數、兩大主力投手派克斯頓（James Paxton）、沙巴西亞（CC Sabathia）先後進出傷兵名單且表現都不算穩定，再加上續約的老將哈普（J.A. Happ）表現不如預期下，洋基先發輪值全靠田中將大與本季表現亮眼的杰曼（Domingo German）苦撐。目前洋基先發投手防禦率雖以4.15暫居美聯第四，但跟位居前三的光芒（2.73）、雙城（3.53）、太空人（3.54）成績實有一段不小的差距。再加上最近杰曼也因傷脫離戰線後，六月洋基先發投手可說整個大崩盤——防禦率高達6.22。為此布恩不得不多次起用後援投手格林（Chad Green）擔任假先發。短期間內雖能收一時之效——格林五次假先發洋基都拿下勝利——但這樣的先發投手陣容顯然不具備爭冠的實力。

洋基主力先發投手派克斯頓(中)在主場的防禦率是相當不錯的2.15、BAA.173...
洋基主力先發投手派克斯頓(中)在主場的防禦率是相當不錯的2.15、BAA.173，但只拿下1勝2敗成績；在客場比賽雖然有2勝1敗成績，但ERA高達6.86、BAA.313。 美聯社
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也因此，未來上場時間受英卡納西恩影響最大，近幾年一直交易傳聞纏身的年輕外野手弗瑞茲爾這次很可能終將成為籌碼離開洋基。雖說換來英卡納西恩讓洋基團隊薪資又更加逼近豪華稅的門檻，但並不影響凱許曼原本準備好要用來補強投手的薪資空間。而且在錯失凱柯後，市場上仍有不少人選可供他選擇。要找王牌等級的先發投手，有巨人邦賈納（Madison Bumgarner）及藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）。想換後起之秀？也有本季表現出色的老虎投手波伊德（Matthew Boyd）正等待報價。就連還在為季後賽打拼的印第安人及遊騎兵，也不約而同地傳出將送走強投包爾（Trevor Bauer）和麥納（Mike Minor）的風聲。

洋基球迷最愛洋基的一點，就是他們想捕人時一向是絕不手軟，現在他們最缺的就是先發投...
洋基球迷最愛洋基的一點，就是他們想捕人時一向是絕不手軟，現在他們最缺的就是先發投手戰力，近期之內隨時有可能會再動手！ 美聯社
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總而言之，交易一個戰力足以滿足需求的先發投手已是洋基勢在必行的下一步，也是洋基整體戰力能否提升到足以與太空人等強隊相抗衡的最大關鍵。至於交易實現的時機早晚，就要看這幾年一向珍惜「農場作物」的凱許曼如何應付巨人、藍鳥、老虎等隊必然會有的獅子大開口，並調配出一個足以讓對方滿意收下的「交易包」了。

洋基水手史丹頓

tyruschen

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