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MLB／貝比魯斯球衣拍賣 1.79億元落槌締新猷

2019-06-16 12:32中央社 紐約15日綜合外電報導

美國棒壇傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的一件紐約洋基球衣，今天在拍賣...
美國棒壇傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的一件紐約洋基球衣，今天在拍賣會上以破紀錄的564萬美元（約新台幣1.79億元）高價落槌。 美聯社
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美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國棒壇傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的一件紐約洋基球衣，今天在拍賣會上以破紀錄的564萬美元（約新台幣1.79億元）高價落槌。

韓特拍賣公司（Hunt Auctions）表示，這件可追溯到貝比魯斯1928年到1930年生涯的球衣，以564萬美元價格落槌，成為歷來拍出的最高價體育紀念品。

韓特拍賣公司總裁韓特（David Hunt）在聲明中說：「貝比魯斯在棒球比賽和美國流行文化留下的傳奇和重要性，是這個國家任何其他歷史人物所無法比擬的。」

韓特表示，這件球衣拍出破紀錄的價格，確實令人吃驚，但我一點都不驚訝，因為貝比魯斯在這個國家的歷史中，擁有令人難以置信的成績和神話般的地位。

貝比魯斯家族蒐藏的這件球衣是15日在洋基球場拍賣的其中一項拍賣品，買家身分並未曝光。

貝比魯斯球衣這回拍出天價，打破他另一件球衣在2012年創下的440萬美元紀錄，刷新體育紀念品落槌價格。

貝比魯斯1914年到1935年間在美國職棒大聯盟MLB打了22個球季，其中15季是在洋基度過，生涯共擊出714支全壘打，曾7度贏得世界大賽，普遍被認為是史上最偉大的棒球員。

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