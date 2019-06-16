MLB／達比修重返道奇傷心地 做好心理準備被噓

2019-06-16 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



小熊作客道奇的系列賽第三戰，今天由達比修有先發對抗前東家，重回這座2017年世界大賽第七戰被打爆的傷心地，他做好心理準備，笑說應該會被球迷噓吧。

達比修有在2017年季中交易從遊騎兵轉隊到道奇，他幫助這支新邪惡帝國闖進世界大賽，卻在最後的系列賽承擔兩敗，其中第七戰對太空人先發1.2局失四分，讓他及隊友們一起和冠軍戒失之交臂。

今天將是他繼那場滑鐵盧之後首度重回道奇出賽，達比修有表示，「這是件大事，我在這裡依舊有許多朋友，但同時他們也是國聯最好的球隊，我必須擊敗這些傢伙。」

去年達比修有加盟小熊後也曾隨隊造訪道奇，不過當時他已經出現手肘疲勞現象，只在這裡進行過簡單的牛棚練投，並沒有正式踏上投手丘，而且後來他也在不久宣布關機，提前報銷剩餘賽季。

談到去年回來道奇時的感覺，達比修有用英文說道，「痛死了（Fucking pain），今年比起來好多了，昨天練的速球大概是我本季最佳牛棚。」

距離上一次在道奇投世界大賽第七戰已經591天，達比修有是否還有心魔？他自己認為，「去年還有，但是今年沒了，我的心態有了點改變，我必須從中學習，這也是我現在的動力。」