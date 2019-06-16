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MLB／防止二壘跑者偷暗號？ 道奇終結者故意投手犯規

2019-06-16 07:27聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

不只故意保送，現在連故意投手犯規都成為戰術的一環？場景發生在昨天道奇小熊之戰，道奇守護神簡森（Kenley Jansen）為了防止二壘上的跑者干擾投球和偷暗號，在兩出局後刻意做出投手犯規的動作，將跑者送上三壘，最終他用再見三振成功守下兩分差的比賽，這個怪招數看似奏效。

道奇昨役以5：3進入九局下半，一出局後一壘手貝提（Matt Beaty）失誤，讓海沃德（Jason Heyward）上到二壘，簡森接著用三振抓到下一名打者，形成兩出局後，他直接向隊友大喊，「我要投手犯規。」接著開始踏步跟搖晃身體，在二壘審示意投手犯規前，就自己對海沃德比出去三壘的手勢。

簡森之後用四顆球三振了最後一個打席的卡拉提尼（Victor Caratini），收下本季第20次救援成功，而他的故意投手犯規的策略也引起討論，不過賽後卻不願對記者們多做解釋。

美媒推測，簡森的用意除了不想被海沃德在二壘移動干擾外，也防止他偷暗號傳給打者，雖然昨天比賽沒有傳出有偷暗號的嫌疑，但2016年國聯冠軍系列賽，道奇和小熊就有過這類過節。

投手犯規是指投手當壘包上有人時，做出不合規範的違法動作，罰則就是免費奉送跑者推進壘包，目前明文上有13項動作被視為投手犯規，目的在於防止投手刻意誤導跑者或打者。

道奇海沃德小熊
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