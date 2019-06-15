MLB／王維中挨轟首度失分 好表現仍被教頭讚「驚喜」

2019-06-15 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王維中。美聯社 分享 facebook 旅美左投王維中今年在運動家隊重返大聯盟後，投出連6場無失分的好表現，直到今天對上水手隊挨了一發2分砲，才讓他的完美防禦率破功，但表現仍獲得教頭梅爾文（Bob Melvin）的好評，甚至用「驚喜」來形容。

王維中去年赴韓職在NC恐龍隊待了1年，今年季初被運動家隊網羅，重回美職舞台，並在5月26日被升上大聯盟。王維中過去曾在2014、17年登上大聯盟，合計出賽22場，投了18.2局，沒有勝敗紀錄，防禦率11.09。

但這次披運動家隊戰袍再登大聯盟，表現脫胎換骨，前6場出賽合計投8.1局，只被揮出3支安打，送出6次三振，沒有失分，防禦率為0。

今天運動家對戰水手隊，打完5局2：4落後，王維中在6局上2出局後登板中繼，先守住二壘有人的危機，但投到7局上被桑塔納（Domingo Santana）敲安打，2出局後一顆89英哩（約143公里）的速球被納維茲（Omar Narvaez）轟成2分砲，是他本季首度挨轟、首度失分。

王維中今天共投1.1局，用18球有11顆好球，被敲2支安打包括1轟，失2分。雖然本季完美表現破功，梅爾文仍大力肯定他的表現，運動家隊官網新聞也強調「Wang is human（王維中是人）。」

梅爾文指出，王維中在球隊至今的表現真的很棒，這是他第一次被打全壘打，「我想那顆球應該是有一點點卡特球、滑球的感覺，投到紅中沒有跑，所以被打者打成2分砲。」但他也提到，王維中今年在球隊的表現，「幾乎可以說是驚喜。」