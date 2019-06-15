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MLB／薛則飆10K奪勝 生涯三振衝到第27名

2019-06-15 11:19聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

薛則飆10K奪勝。
薛則飆10K奪勝。
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國民強投薛則（Max Scherzer）今天對響尾蛇飆出10次三振，生涯累計2585次三振，一口氣超車兩人，在三振榜衝到第27，七局失兩分的好投也幫助球隊以7：3拿下勝利。

薛則僅被敲出三安，不過其中有兩發陽春砲，分別在第三局被凱利（Carson Kelly）、第五局被亞莫德（Nick Ahmed）敲出，除此之外只被瓊斯（Adam Jones）敲出一壘安打，另有一次四壞。

薛則本季15場先發，有5場送出10次以上三振，本季136次三振也在國聯排名第一，生涯三振數超越史潘（Warren Spahn）、費勒（Bob Feller），距離前一名的葛拉文（Tom Glavine）也只差22K。

薛則在季初狀況起起伏伏，不過近十場都投出優質先發，防禦率從4.45下修到2.81，拿下三連勝，這次牛棚未砸鍋，接手的蘇洛（Wander Suero）雖然投0.2局丟掉一分，不過藍尼（Tanner Rainey）、杜利托（Sean Doolittle）皆無失分。

國民打線也十分有效率，八支安打攻下七分，瑞登（Anthony Rendon）、坎崔克（Howie Kendrick）各貢獻一發陽春砲，國民拿下這一勝後，仍以32 勝37敗排名國聯東區第四。

薛則國民
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