MLB／包爾斯接棒大谷敲完全打擊 史上第三次

2019-06-15 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



分享 facebook 天使隊好手大谷翔平昨天締造完全打擊，今天由印地安人包爾斯（Jake Bauers）跟進，對老虎之戰完成完全打擊，連續兩天出現完全打擊，是大聯盟史上第三次；在包爾斯五打數四安打、四打點的帶領下，印地安人全隊敲出17支安打，以13：4擊敗老虎。

包爾斯是在第二局先敲出一支帶有一分打點的二壘安打，第四局在第二個上場打擊敲出一壘安打，沒想到印地安人單局攻下八分、打了13個人次，包爾斯在單局的第二次打擊敲出三壘安打，有一分打點。

完全打擊聽牌後，包爾斯在六局先吞下三振，不過八局把握最後機會，敲出兩分砲，完成隊史第九次的完全打擊，上一次是2016年7月3日的戴維斯（Rajai Davis）。

包爾斯表示：「聽牌之後，我問隊友我應該拚拚看嗎？他們鼓勵我去拚，雖然等了一下，但最終還是完成了，很感謝他們的鼓勵，不然我不會完成完全打擊。」

23歲的包爾斯升上大聯盟第二年就締造完全打擊，去年效力光芒時，他整季僅敲出11轟、兩支三壘安打，今天敲出本季第二支三壘安打、第九轟，打擊率來到2成22。

大聯盟連續兩天出現完全打擊，為史上第三次，上一次是1912年6月10日的史皮克（Tris Speaker）以及11日的梅耶斯（Chief Meyers），另一次則是1885年6月13日的歐厄（Dave Orr）與14日的伍德（George Wood)）。

不過兩次完全打擊最接近的是同一天，在2008年9月2日貝爾崔（Adrian Beltre）與祖魯（Stephen Drew）在同天敲出完全打擊。