MLB／史丹頓、賈吉3A復健賽展開 洋基利多

2019-06-15 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



史丹頓(左)與賈吉展開復健賽。 美聯社 分享 facebook 飽受傷兵所苦的洋基，陣中兩名重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）即將歸隊，兩人今天同在洋基3A展開復健賽，史丹頓最快在6月19日就可回到大聯盟。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，史丹頓會在3A打完周末的三連戰，接下來會休息一天，19日洋基對上光芒之戰就有機會歸隊，至於賈吉則需要更長一點的觀察時間。

洋基從4月開始少了史丹頓、賈吉這兩名主力打者，春訓以來待過傷兵名單的更多達20人，其中6人陸續歸隊，但加上史丹頓與賈吉，還有14人仍在傷兵名單中。

史丹頓今年只打了三場比賽，就因二頭肌拉傷，在4月2日進入傷兵名單，近一個月休養後接近痊癒，卻又出現肩膀舊傷，上個月好不容易進入實戰打擊，左膝附近又被球打中，直到近期才總算痊癒。

賈吉則在4月22日因揮棒導致腹斜肌拉傷，進入傷兵，復健期間從傳球開始，測試守備狀況，接下來才展開打擊練習，以延長春訓的模式訓練，經過兩次實戰打擊練習，才在今天開始復健賽。

雖然少了兩門主砲，但洋基今年都有新人跳出扛起火力，目前連續16場開轟，團隊107發全壘打排名美聯第四，337打點、2成57打擊率都可排進前五，戰績41勝26敗則是美聯東區第一。