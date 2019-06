MLB／史丹頓、賈吉3A復健賽展開 洋基利多

史丹頓(左)與賈吉展開復健賽。 美聯社 分享 facebook 飽受傷兵所苦的洋基,陣中兩名重砲史丹頓(Giancarlo Stanton)、賈吉(Aaron Judge)即將歸隊,兩人今天同在洋基3A展開復健賽,史丹頓最快在6月19日就可回到大聯盟。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示,史丹頓會在3A打完周末的三連戰,接下來會休息一天,19日洋基對上光芒之戰就有機會歸隊,至於賈吉則需要更長一點的觀察時間。

洋基從4月開始少了史丹頓、賈吉這兩名主力打者,春訓以來待過傷兵名單的更多達20人,其中6人陸續歸隊,但加上史丹頓與賈吉,還有14人仍在傷兵名單中。

史丹頓今年只打了三場比賽,就因二頭肌拉傷,在4月2日進入傷兵名單,近一個月休養後接近痊癒,卻又出現肩膀舊傷,上個月好不容易進入實戰打擊,左膝附近又被球打中,直到近期才總算痊癒。

賈吉則在4月22日因揮棒導致腹斜肌拉傷,進入傷兵,復健期間從傳球開始,測試守備狀況,接下來才展開打擊練習,以延長春訓的模式訓練,經過兩次實戰打擊練習,才在今天開始復健賽。

雖然少了兩門主砲,但洋基今年都有新人跳出扛起火力,目前連續16場開轟,團隊107發全壘打排名美聯第四,337打點、2成57打擊率都可排進前五,戰績41勝26敗則是美聯東區第一。

Watch #Yankees sluggers Giancarlo Stanton and Aaron Judge take the field for the RailRiders on their roads back to the Bronx!



