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MiLB／曾仁和養肩傷 最快7月小聯盟出賽

2019-06-15 06:30聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

我國投手曾仁和4月時遭到小熊釋出，後來和遊騎兵簽下小聯盟合約，不過因為右肩傷勢，至今尚未在小聯盟出賽，即便現在遊騎兵先發輪值出現戰力缺口，曾仁和也還幫不上忙。

遊騎兵接連拔除米勒（Shelby Miller）和史邁利（Drew Smyly）的先發角色，將開季以來表現掙扎的兩人移往牛棚待命，也讓輪值急需人手支援。

曾仁和自從和遊騎兵簽約以來都在治療肩傷，根據「達拉斯晨報」報導，他現在階段還沒對決任何打者，最早可能要等到7月初，才能分發到小聯盟球隊進行實戰。

曾仁和前年在小熊拿到小聯盟最佳投手獎，當時他2A和3A共24場先發，13勝4敗，防禦率2.54，還因此在球季尾聲前往小熊領獎時，獲得大聯盟處女秀的機會。

不過去年開始曾仁和就找不回壓制力，3A先發26場，防禦率高達6.27；今年春訓熱身賽他還為小熊打頭陣，先發兩局失兩分，後來春訓留下三場出賽紀錄就沒再登板，今年開季在小熊小聯盟一場未投被移出40人名單，加入遊騎兵後也還沒有出賽。

遊騎兵連3A先發輪值也處於捉襟見肘，最佳大聯盟支援人選是30歲的曼尼斯（Seth Maness），目前擁有4勝1敗、防禦率3.77的戰績，不過他並不在40人名單中，啟用之前得先做出空間調整。

曾仁和今年4月被小熊釋出。路透資料照片
曾仁和今年4月被小熊釋出。路透資料照片
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遊騎兵小熊曾仁和
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