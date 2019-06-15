MiLB／曾仁和養肩傷 最快7月小聯盟出賽

2019-06-15 06:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



我國投手曾仁和4月時遭到小熊釋出，後來和遊騎兵簽下小聯盟合約，不過因為右肩傷勢，至今尚未在小聯盟出賽，即便現在遊騎兵先發輪值出現戰力缺口，曾仁和也還幫不上忙。

遊騎兵接連拔除米勒（Shelby Miller）和史邁利（Drew Smyly）的先發角色，將開季以來表現掙扎的兩人移往牛棚待命，也讓輪值急需人手支援。

曾仁和自從和遊騎兵簽約以來都在治療肩傷，根據「達拉斯晨報」報導，他現在階段還沒對決任何打者，最早可能要等到7月初，才能分發到小聯盟球隊進行實戰。

曾仁和前年在小熊拿到小聯盟最佳投手獎，當時他2A和3A共24場先發，13勝4敗，防禦率2.54，還因此在球季尾聲前往小熊領獎時，獲得大聯盟處女秀的機會。

不過去年開始曾仁和就找不回壓制力，3A先發26場，防禦率高達6.27；今年春訓熱身賽他還為小熊打頭陣，先發兩局失兩分，後來春訓留下三場出賽紀錄就沒再登板，今年開季在小熊小聯盟一場未投被移出40人名單，加入遊騎兵後也還沒有出賽。