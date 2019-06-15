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太空人、道奇砸大錢 未過半季分區看不到車尾燈

2019-06-15 07:00Dennis

大聯盟賽季截至目前為止已經過了三分之一，各個戰區有些打得火熱，龍頭之爭你來我往，互不相讓，但是有些戰區卻好似大勢已定，就在有四4支球隊漸漸邁向單季百敗深淵的同時，兩聯盟西部戰線盟主，如果未來沒有出現太大變化，應該會是太空人與道奇囊中之物。

美媒預測太空人99.9%，會以美聯西區冠軍身份進軍季後賽，完成美聯西區三連霸。圖...
美媒預測太空人99.9%，會以美聯西區冠軍身份進軍季後賽，完成美聯西區三連霸。圖為強打布萊格曼(右)。 路透
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太空人與道奇獨走現象再次印證「有錢就可奪天下」諺語，兩軍在開季薪資總額都領先同區對手。雖太空人與同區天使薪資總額相差不多，可是太空人在四、五月所展現出氣勢，乃是天使隊無可抵擋。

知名棒球網站FanGraph預測太空人99.9%，會以美聯西區冠軍身份進軍季後賽，完成美聯西區三連霸，而FanGraph之所以為何那麼篤定太空人會出線，開季後兩度10連勝可說是奠定了太空人連霸基礎。雖說目前位居老二遊騎兵仍有機會力挽狂瀾，可是目前兩軍間仍有9場勝差，太空人有足夠安全距離來度過大半主力進入傷兵名單這段時間。

其實，太空人目前正面臨十分危急處境，主力球員：亞土伯(Jose Altuve)、史布林格(George Springer)、柯瑞亞(Carlos Correa)與麥克修斯(Collin McHugh)都在6月份先後掛上免戰牌，再加上備受期待的小麥克庫勒(Lance McCullers)剛剛動完Tommy John手術導致整季報銷，太空人不管是投手或是打線，戰力都十分吃緊，也令6月份變得十分關鍵，因為除了遊騎兵外，一向慢熱的運動家隊很可能有機會威脅到太空人霸主地位。

五月份10連勝卻是再次把運動家隊擺上了競爭者行列。一直以來就喜愛以過氣老將外加一群又好又便宜雜牌軍組隊方式，令本季運動家依舊擁有濃濃魔球氣息，不過，農場裡兩名正在進行復健的年輕豪腕培克(A.J Puk)和魯薩多(Jesus Luzardo)很讓人期待，如果有機會在本季登上大聯盟，想必對運動家戰力有所提升，到時候太空人想要輕鬆擺脫魔球軍團追趕可沒那麼簡單。

柳賢振今年所繳出得各項數據都是旅美6季以來最佳成績，因此擠下書僮克蕭成為道奇新一...
柳賢振今年所繳出得各項數據都是旅美6季以來最佳成績，因此擠下書僮克蕭成為道奇新一代王牌。 美聯社
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來到國聯西區，道奇則是早被大聯盟作家南丁格爾(Bob Nightengale)認為會以7連霸之姿搶下一張季後賽門票，而且網站FanGraphs也是毫無保留預測道奇將會是代表國聯西區出線球隊。但由於大聯盟賽季還有三分之二尚未走完，在戰局總是瞬息萬變大聯盟，為了確保這股西方神祕力量能夠最終實現，道奇可是對自身陣容下足了苦心，特別是投手戰力方面。

不可否認，今年道奇先發投手戰力乃是近年來最完整且最具主宰能力一批，尤其是柳賢振崛起，可說是出乎所有球迷意料之外。柳賢振今年所繳出得各項數據都是旅美6季以來最佳成績，因此擠下書僮克蕭(Clayton Kershaw)成為道奇新一代王牌。另外，日籍投手前田健太終於在本季奪回先發輪值位置，擺脫過去兩季始終找不到自身於球隊內定位陰影，令道奇先發輪值更加穩固。此外，道奇牛棚裡仍有全明星級的史崔普林(Ross Stripling)與烏瑞亞斯(Julio Urias)兩名可以接手先發位置投手蓄勢待發，好讓道奇先發輪值更有深度。

當然，說到道奇，就不能不提貝林傑(Cody Bellinger)這位目前大聯盟最強球員。貝林傑今年似乎是完全跳脫出去年次年級生撞牆期低潮，今年生涯邁入第三季的他，幾乎每一項打擊數據都在大聯盟內名列前茅。就算很多人說天使楚奧特(Mike Trout)乃是現今地表最強棒球員，可是直到目前為止，就依照目前數據來說，現今大聯盟表現最佳球員乃是貝林傑！

其實不只是貝林傑，由透納(Justin Turner)、蒙西(Max Muncy)、希格(Corey Seager)與范杜戈(Alex Verdugo)等老中青三代好手所組成先發火網，亦是道奇本季能夠在國聯西區獨走重要關鍵，由此可見，國聯西區另外三支球隊洛磯、響尾蛇與教士如果想在本季搶到一張季後賽門票，就必須在外卡爭奪戰方面多做努力了！

太空人薪資復健手術

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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