MLB／明星賽大市場球隊吃香 光芒球員喊不公

2019-06-14 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



光芒全隊只有外野手米道斯排在各位置前三名。 美聯社 分享 facebook 大市場球隊在媒體曝光度、全國轉播賽事都占有優勢，每年明星賽票選總是吃香，而能否入選明星賽關係到薪資談判時的籌碼，也讓光芒隊范姆（Tommy Pham）不免抱怨：「不公平。」

光芒隊今天賽前戰績41勝26敗，排在全大聯盟前五名，照理說代表陣中有不少球員表現亮眼，不過本周首度公布的明星賽票選暫時排名，全隊只有外野手米道斯（Austin Meadows）排在各位置前三名。

范姆本季打擊率2成88，隊友賈西亞（Avisail Garcia）則是3成01，票數卻比不上打擊率2成30的洋基隊賈納（Brett Gardner），以及打擊率1成99的紅襪隊布萊德利（Jackie Bradley Jr.）。

范姆表示：「我們不會受到該有的肯定，這一直都不公平，大市場球隊對上小市場球隊，數字就擺在那邊了。」

效力紐約與波士頓等大城市球隊的球員，球迷人數不同，先天在曝光上占有優勢，范姆表示：「我們都沒有ESPN轉播的比賽，這是球迷看見我們最好的機會，但永遠都輪不到我們，所以他們看到的都是相同球員，小熊、道奇、洋基、紅襪，都是這些球隊。」

無論明星賽票選方式或是比賽轉播分配，范姆認為：「這必須要改變，因為進入薪資仲裁，討論到成績時這是一項指標。」