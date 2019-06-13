親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

運動筆記動容的一刻 無限感激😊放下，重新出發 - 2019千歲馬拉松
健行筆記新竹芎林沙坑山苗栗銅鑼員屯山
NBA2019總冠軍賽微電影- Game 5賽事懶人包 (6月12日)

MLB／山本喬丹大聯盟初登板 7局5K好投完封紅雀

2019-06-13 16:00聯合新聞網 綜合報導

山本喬丹初登板首勝。 美聯社
山本喬丹初登板首勝。 美聯社
分享
馬林魚今日續戰紅雀，一掃前兩戰頹勢，靠著昨日才剛徵召上大聯盟的日裔球員山本喬丹（Jordan Yamamoto）繳出優質好投，終場以9:0完封紅雀。

迎接大聯盟生涯首秀，山本主投7局賞5K，緊挨3安，另有2次保送；投球表現亮眼，山本在6局下也靠打擊建功，在一出局三壘有人情況下，以犧牲短打將壘上跑者送回本壘，收下1打點紀錄。談到個人大聯盟初登板，山本坦言：「我一開始很緊張，一整天都在流汗，但當我解決第一個打者後，我就冷靜了下來。」

山本被釀酒人於2014年選秀第12輪相中，生涯前4個賽季都在新人聯盟與小聯盟1A打滾，隨後在2018年一月被球隊打包交易以換取國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）。上個賽季尾聲升上2A，總計12場先發，取得3勝5敗外加3.58防禦率的成績單。

就在昨天接獲升上大聯盟的通知後，山本打了電話給了住在夏威夷的家人。他笑說家人起初還擔心機票太貴，不過山本強調這是「人生中難得的大事」，現在山本一家肯定會把這場初登板牢牢記住。

山本為夏威夷聖路易斯中學，自蓮格（Brandon League）效力過藍鳥、水手、道奇以來，首次再有校友登上大聯盟。

夏威夷機票
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

MLB／復健賽兩戰三轟 史丹頓歸隊腳步近了

2019-06-13 10:28

MLB／今日戰績表 漢默斯7局飆9K助小熊大勝洛磯

2019-06-13 13:30

MLB／韋蘭德飆15K贏不了 太空人延長14局輸釀酒人

2019-06-13 12:45

MLB／洛磯、小熊砸出火氣 亞瑞納多嗆下次見

2019-06-13 11:30

MLB／國聯新人王熱門 下放教士1A控管局數

2019-06-13 10:10

MLB／勞瑞亞諾滿貫砲 幫球迷添新刺青

2019-06-13 08:34

MLB／連兩年輸最終冠軍 洋基補強要找Key Man

2019-06-13 08:01

MLB／證實買凶殺人 兇手槍擊歐提茲價碼24萬元

2019-06-13 06:57

MLB／歐提茲遭槍擊 傳肇因與毒梟妻子有染

2019-06-12 20:10

MLB／被大谷翔平轟亂心情？前田健太：沒影響

2019-06-12 18:55

MiLB／林子偉復健賽連2天二壘安 包辦追平打點

2019-06-12 15:22

MLB／大都會阿隆索3分砲奠勝基 地鐵大戰扳平

2019-06-12 15:06

MLB／今日戰績表 日本大戰天使大谷轟道奇前田

2019-06-12 14:41

MLB／田中將大追平王建民 68勝並列亞洲第4

2019-06-12 14:04

MLB／棒打海盜阿契爾 勇士單局炸4轟

2019-06-12 13:01

MLB／葉力奇25轟出爐 刷新釀酒人最速紀錄

2019-06-12 12:08

MLB／又打日本前輩 大谷首打席陽春彈砲轟前田

2019-06-12 11:27

MLB／罵裁判是配角 紅襪教頭、班寧坦迪遭驅逐

2019-06-12 10:39

MLB／歐提茲返美手術成功 李維拉計畫去探望

2019-06-12 09:29

MLB／田中指叉失靈連3場挨打 靠打線相挺奪勝

2019-06-12 08:29

MLB／等不到60勝 陳偉殷飆3振解悶

2019-06-11 23:41

MLB／歐提茲赴波士頓治療 多明尼加調查槍擊犯案動機

2019-06-11 18:00

發大財後績效不成正比 哈波、馬恰多令人失望

2019-06-10 07:00

兩代左投再聚首 王維中、陳偉殷轉後援再出發

2019-06-07 07:00

歷經大傷愈挫愈勇 柳賢振淬煉無敵控球

2019-06-07 07:00

大聯盟選秀 近20年狀元名單

2019-06-07 00:15

進階數據不輸貝林傑 范姆是最被低估的球員

2019-06-06 07:00

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

全壘打滿天飛時代 菜鳥一個比一個更狠

2019-06-03 07:00

去年全聯盟最爛投手 靠三大轉變躍居前10強投

2019-05-31 07:00

大聯盟最強創意公司 光芒窮則變、變則贏！

2019-05-30 07:00

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

布萊恩換棒子超火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

2019-05-20 07:00

大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

2019-05-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／宣布阿基里斯腱斷裂 杜蘭特未來生涯堪憂

2019-06-13 08:45

日職／吉田輝星初登板奪勝 王柏融敲二壘安長打

2019-06-12 19:39

NBA／KD母親護兒：質疑者不了解他

2019-06-12 17:44

NBA／杜蘭特手術 柯爾仍堅持G5讓他復出決定

2019-06-13 09:21

NBA／KD跟腱撕裂 巴克利：勇士球團該負責

2019-06-12 18:00

NBA／G6為杜蘭特而戰 柯瑞：現在充滿動力

2019-06-13 10:57

羽球／大馬名將李宗偉宣布退休 結束光榮生涯

2019-06-13 12:31

NBA／總會復出的 雷納德以自身經歷祝福杜蘭特

2019-06-13 09:06

MLB／證實買凶殺人 兇手槍擊歐提茲價碼24萬元

2019-06-13 06:57

NBA／杜蘭特缺陣 卡珍斯表現成關鍵

2019-06-12 23:42

12強賽／中華教練團名單出爐 王建民當牛棚教練

2019-06-13 13:19

三連霸vs.隊史首冠 誰的冠軍更難得？

2019-06-13 07:00

NBA／只剩1次吃T額度 格林再面臨禁賽危機

2019-06-13 10:18

羽球／家人希望我休息 李宗偉淚灑退役記者會

2019-06-13 12:52

中職／王鴻程近身球爆衝突 獅象兩度清板凳

2019-06-12 22:48

NBA／錯失封王最佳良機 暴龍主帥：這不是打擊

2019-06-13 11:51

日職／王柏融連5場安打 追平個人最佳紀錄

2019-06-12 20:12

NBA／季後賽開啟飆分模式 雷納德有望挑戰歷史第1

2019-06-13 10:38

NBA／G6迎甲骨文球場最終戰 勇士下季將調整隊徽

2019-06-13 11:16

MLB／連兩年輸最終冠軍 洋基補強要找Key Man

2019-06-13 08:01

NBA／重傷之際不忘安慰媽媽 杜蘭特母：他要我別哭

2019-06-13 12:18

NBA／改簽杜蘭特經紀公司 厄文跳脫合約引臆測

2019-06-13 09:58

NBA／波總桃李滿天下 馬刺助教人員異動

2019-06-13 11:40

羽球／說好的奧運呢？ 李宗偉傳中午宣布退休

2019-06-13 10:39

日職／王柏融首打席選到保送 火腿0:1落後廣島

2019-06-13 17:28

NBA／KD傷阿基里斯腱 卡珍斯、小布都是過來人

2019-06-13 15:45

修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00

MLB／歐提茲遭槍擊 傳肇因與毒梟妻子有染

2019-06-12 20:10

射箭世錦賽／射進8強 男、女團各奪3張奧運門票

2019-06-12 23:15

中職／對獅叫囂惹事端 王鴻程臉書發表長文致歉

2019-06-13 13:49

日職／對決廣島王牌 王柏融再度敲安

2019-06-12 23:36

中職／5小時13分史上最長一戰 朱元勤助獅屠象

2019-06-12 23:59

中職／從19歲到29歲 新人測試會191人破紀錄

2019-06-12 18:00

台灣最有人情味田中馬公布正取選手 二水馬報名中

2019-06-12 18:11

羽球／林丹知曉退休決定？ 李宗偉：現在他知道了

2019-06-13 13:08

NBA／伊巴卡透露杜蘭特老是掉鞋 提高腳傷風險

2019-06-13 16:19

中職／張閔勛終於重返一軍 洪一中鼓勵別放棄蹲捕

2019-06-12 19:22

中職／味全龍主動 將爭取天母做主場

2019-06-13 15:42

NBA／球迷騷擾家人 柯瑞：很愚蠢

2019-06-13 14:59

MLB／被大谷翔平轟亂心情？前田健太：沒影響

2019-06-12 18:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top