MLB／山本喬丹大聯盟初登板 7局5K好投完封紅雀

2019-06-13 16:00 聯合新聞網 綜合報導



山本喬丹初登板首勝。 美聯社 分享 facebook 馬林魚今日續戰紅雀，一掃前兩戰頹勢，靠著昨日才剛徵召上大聯盟的日裔球員山本喬丹（Jordan Yamamoto）繳出優質好投，終場以9:0完封紅雀。

迎接大聯盟生涯首秀，山本主投7局賞5K，緊挨3安，另有2次保送；投球表現亮眼，山本在6局下也靠打擊建功，在一出局三壘有人情況下，以犧牲短打將壘上跑者送回本壘，收下1打點紀錄。談到個人大聯盟初登板，山本坦言：「我一開始很緊張，一整天都在流汗，但當我解決第一個打者後，我就冷靜了下來。」

山本被釀酒人於2014年選秀第12輪相中，生涯前4個賽季都在新人聯盟與小聯盟1A打滾，隨後在2018年一月被球隊打包交易以換取國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）。上個賽季尾聲升上2A，總計12場先發，取得3勝5敗外加3.58防禦率的成績單。

就在昨天接獲升上大聯盟的通知後，山本打了電話給了住在夏威夷的家人。他笑說家人起初還擔心機票太貴，不過山本強調這是「人生中難得的大事」，現在山本一家肯定會把這場初登板牢牢記住。

山本為夏威夷聖路易斯中學，自蓮格（Brandon League）效力過藍鳥、水手、道奇以來，首次再有校友登上大聯盟。