MLB／韋蘭德飆15K贏不了 太空人延長14局輸釀酒人

2019-06-13 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



36歲韋蘭德（Justin Verlander）視年紀為無物，今天面對釀酒人投七局狂飆15次三振，改寫個人生涯新高，只是紀錄之夜卻沒有勝利助興，太空人與釀酒人纏鬥14局，最終由釀酒人以6：3帶走勝利。

韋蘭德此役的15K全數都是揮空三振，成為逐球追蹤系統啟用（2008年）以來締造這項數據的史上第五人，也成為繼2005年蘭迪強森（Randy Johnson）後的最年長單場15K以上投手。此外，他也追平美粒果球場的單場最多三振紀錄，原紀錄由日籍投手達比修有效力遊騎兵時，在2013年8月12日（美國時間）所締造。

太空人在第四局進帳3分，一度取得3：2領先，但韋蘭德此役所丟掉的3分全數肇因於陽春砲，包括第七局遭譚姆斯（Eric Thames）敲出追平陽春砲，韋蘭德投完七局用球數正好達到100大關，在3：3平手之際以無關勝敗退場。

巧合的是，韋蘭德12年也在美國時間6月12日對釀酒人投出無安打比賽，今天又一次拿釀酒人寫紀錄。

兩隊以3：3進行延長，太空人在第10和第11局的攻勢都因為雙殺瓦解，釀酒人撐到14局等到機會，葉力奇（Christian Yelich）先敲安打上壘，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）掃出兩分砲，接下來再以兩支安打添加保險分，終場就以3分之差氣走太空人。