MLB／復健賽兩戰三轟 史丹頓歸隊腳步近了

2019-06-13 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



史丹頓。 美聯社 分享 facebook 洋基兩大主砲史丹頓（Giancarlo Stanton）和賈吉（Aaron Judge）有望在下周歸隊，已先一步展開復健賽的史丹頓，今天更在1A賽場演出雙響砲、近兩戰三轟，用球棒表達迫不及待復出賽場的心情。

洋基本季遭遇連環傷兵重挫，仍維繫戰績不墜，今天總教練布恩（Aaron Boone）再帶來好消息，他指出史丹頓與賈吉本周末就可能前進3A進行復健賽，如果一切順利，預計將在下周的主場系列賽歸隊。洋基將於下周二起進行主場10連戰，首波系列賽對上光芒。

史丹頓在4月1日就因二頭肌拉傷進入傷兵名單，復健過程中再傳出肩膀舊疾復發，上個月一度展開復健賽，再因左小腿拉傷暫停出賽，全身這也痛那也痛，好不容易才在本周重啟復健賽行程。

史丹頓昨天在1A的首場復健賽就開轟，今天三打數再度貢獻兩發全壘打，且鎮守右外野七局，直到第八局才被代打換下，證明傷勢已經無礙。