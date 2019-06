MLB／復健賽兩戰三轟 史丹頓歸隊腳步近了

史丹頓。 美聯社 分享 facebook 洋基兩大主砲史丹頓(Giancarlo Stanton)和賈吉(Aaron Judge)有望在下周歸隊,已先一步展開復健賽的史丹頓,今天更在1A賽場演出雙響砲、近兩戰三轟,用球棒表達迫不及待復出賽場的心情。

洋基本季遭遇連環傷兵重挫,仍維繫戰績不墜,今天總教練布恩(Aaron Boone)再帶來好消息,他指出史丹頓與賈吉本周末就可能前進3A進行復健賽,如果一切順利,預計將在下周的主場系列賽歸隊。洋基將於下周二起進行主場10連戰,首波系列賽對上光芒。

史丹頓在4月1日就因二頭肌拉傷進入傷兵名單,復健過程中再傳出肩膀舊疾復發,上個月一度展開復健賽,再因左小腿拉傷暫停出賽,全身這也痛那也痛,好不容易才在本周重啟復健賽行程。

史丹頓昨天在1A的首場復健賽就開轟,今天三打數再度貢獻兩發全壘打,且鎮守右外野七局,直到第八局才被代打換下,證明傷勢已經無礙。

B-3rd: HE DID IT AGAIN!



HOME RUN, GIANCARLO STANTON!!!!



A blast off the batter's eye puts us back in front - his 3rd HR in 3 games with the #Tarpons!



End- 3rd: Tampa 2, Fort Myers 1 pic.twitter.com/anhc6phire