MLB／國聯新人王熱門 下放教士1A控管局數

2019-06-13 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



派戴克。 美聯社 分享 facebook 被視為國聯新人王的熱門候選之一，教士投手派戴克（Chris Paddack）卻在今天收到下放1A的通知，媒體評為令人意外卻又合理的決定，因他本季投球局數已達65.2局，而他過往的單季最多局數也不過僅90局。

派戴克去年最高層級只到2A，但本季從春訓脫穎而出，進入開季名單，在大聯盟的12場先發繳出4勝4敗、防禦率3.15，65.2局送出72次三振，優異表現已被視為本季國聯新人王的熱門候選，更被看好有成長為教士王牌的潛質。

儘管如此，教士球團仍考慮到他的長期發展，以及近期投球表現下滑，決定保護年輕投手優先，在今天宣布將他下放1A；總教練葛林（Andy Green）表示，派戴克面對這項決定的態度非常成熟，能夠理解球團控管局數的考量，而他們也預計會在6月底前將他重新召回大聯盟。

球團為保護年輕投手而祭出局數限制並不罕見，尤其派戴克又有傷病史，他曾在2016年韌帶撕裂，進行TJ韌帶置換手術，因而錯過2017年球季，教士決定控管他的局數並不令人意外。

教士本月賽程有較多休兵日，這讓他們有暫時採用四人輪值的空間；此外，考慮到若派戴克在小聯盟待超過20天，將用掉一次選擇權，一般預料教士將在20天內重新升上派戴克，與葛林的6月底前說法相符。