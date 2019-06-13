MLB／連兩年輸最終冠軍 洋基補強要找Key Man

2019-06-13 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



已經十年不識冠軍滋味的洋基，今年再次將目光望向交易市場，準備升級軍備，總經理凱許曼（Brian Cashman）說：「我們連續兩年都輸給最終冠軍隊伍，想要奪冠，我們必須通過這些隊伍的考驗。」點名將目標對準「能影響比賽勝負的球員」。

洋基前年在美聯冠軍賽以七場血戰遭太空人淘汰，去年在分區系列賽以1勝3敗不敵紅襪，兩隊最終都登頂世界大賽冠軍，洋基看著對手踩著自己的亡魂前進，心情當然也不好受。

凱許曼表示，「我會探詢任何可能，確保補進能為我們帶來重大影響的球員，我們去年夏天也這麼做了，今年也是一樣；顯然地，我們連續兩年都被最終冠軍淘汰，想要通往冠軍，我們必須通過這些隊伍的考驗。」

凱許曼指出，現在選秀已經結束，已到了各隊電話頻繁響起的時刻，「該來看看各隊需求，以及我們是否有可以匹配的交易菜色了。」今年多支戰績不佳球隊可能出清手中球星，但凱許曼不想言之過早，「還不能把這些隊伍排除在競爭行列之外。」

去年洋基就透過交易找來布里頓（Zack Britton）和哈普（J.A. Happ），今年預料補強重點仍是投手，尤其在日前爭取自由球員凱柯（Dallas Keuchel）失利後，一般預料藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）和巨人邦賈納（Madison Bumgarner），都是洋基的下一波獵才目標。