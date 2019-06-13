MLB／證實買凶殺人 兇手槍擊歐提茲價碼24萬元

2019-06-13 06:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪「老爹」歐提茲回到波士頓又進行手術，目前狀況穩定，持續在恢復中，能起身走幾步。 路透 分享 facebook 紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）遭槍擊受傷一案，越來越線索浮上水面，多明尼加官方今天召開記者會，證實這是一起買凶殺人事件，兇手槍殺歐提茲的價碼為40萬披索（相當於新台幣24萬6千元）。

歐提茲周一在家鄉多明尼加一家夜店驚傳遭到槍擊，緊急送醫治療，消息震驚棒壇，他隨後在紅襪派出專機協助下，返回美國接受治療，病情已經穩定。

歐提茲為何遭遇槍擊？案情仍在調持階段，多明尼加官方今天召開記者會，公布初步調查結果，首席檢察官桑契斯（Jean Alain Rodríguez Sánchez）指出，針對此一事件，已經拘留六人，且目前仍在追蹤一位嫌犯，犯案動機也仍在調查中。警察局長包提斯塔（Ney Aldrin Bautista Almonte）證實，這批犯罪集團以40萬披索的價碼受雇殺人。

此案從原先報導的搶劫殺人變成買凶殺人，儘管媒體爆料不斷，傳聞歐提茲因與毒梟妻子有染才遭開槍警告，但多明尼加警方強調，目前犯案動機還在調查中，包提斯塔表示，「現在距離案發才72小時，你們已經可以看到案情已有進展，我們也會繼續努力追查。」

歐提茲目前仍在波士頓當地醫院休養，他的太太蒂芬妮（Tiffany Ortiz）在今天發表聲明，向外界報平安，「David持續在恢復中，昨天和今天早上都能起身走幾步，身旁也有人保護，接下來幾天還會待在醫院治療，期望能盡快恢復健康。」她也感謝外界的關心，「謝謝每個人對我們無止盡的愛和祝福，但同時我們也希望擁有隱私，靜待David的康復。」