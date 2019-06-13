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修改打擊姿勢＋出棒變積極 貝爾成新科海賊王

2019-06-13 07:00李秉昇

2018年，匹茲堡海盜一壘手貝爾（Josh Bell）打完生涯第二個完整賽季，儘管進攻指數.768優於聯盟平均10％，而且保送三振比0.74也在全聯盟140名打數符合競爭打擊王資格的打者中，高居第15位，代表他的選球跟整體進攻產出皆屬中上等級，但比起他2017年的第一個完整賽季（進攻指數.800），貝爾去年不管是打擊還是防守，都退步許多，連帶使他的綜合貢獻指數WAR值（Baseball Reference 版本），從1.9下滑到0.8，幾乎形同可有可無的替補級球員。（所有資訊、數據截至6月12日）

對於小聯盟時期屢屢獲選美媒百大新秀榜的貝爾來說，這樣的發展是非常不樂見的。從2014年起，貝爾靠著出色的打擊天賦和技巧，連四年都入選大聯盟官網的百大新秀榜，無疑是當時海盜系統中的大物新秀。然而，經過兩個又多一點的大聯盟賽季，貝爾在美職最高殿堂累積352場出賽、1355個打席，卻好像還是達不到當年他在小聯盟被賦予的高度期待。雖然他的產出仍足以讓他站穩海盜大聯盟的先發球員地位，但2018年不進反退的失望賽季結束後，26歲的貝爾已經給人一種「不期不待」的感覺。

貝爾還在小聯盟時期就深受球隊期待，上大聯盟的第二季就繳出26轟、90分打點、獲國...
貝爾還在小聯盟時期就深受球隊期待，上大聯盟的第二季就繳出26轟、90分打點、獲國聯新人王票選第3名的好成績，但去年球季竟然大幅衰退，只剩下12轟和62分打點。 美聯社
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即便如此，最了解熟悉貝爾的海盜隊，仍沒有放棄對貝爾的希望，因為他們清楚貝爾的可觀潛力。除了一步一步看著他在小聯盟時期的成長，貝爾193公分、108公斤的壯碩身材，還有去年其實有所進步的平均擊球初速（達到90英里，排全聯盟前20％），都透露他體內蘊含強大揮棒力量，只是尚未被完整開發、釋放出來，所以海盜給予貝爾許多出賽機會和發展空間，對他充滿耐心。

而海盜的耐心，與貝爾的堅持，來到今年終於開花結果。

貝爾今年的打擊火力全面升級，而且升級幅度令人咋舌。單單5月份，他就揮出多達12支紅不讓，追平他去年出賽148場的總全壘打數。貝爾徹底解放原本蘊藏在他體內的巨大揮棒力量，95英里以上的強擊球比例高達52.4％，位列全聯盟前3％，且平均擊球初速再從上季的90英里，進步到全國聯第一快94英里。貝爾到現在的進攻指數為1.046，優於聯盟平均73％，其高達.324的打擊率，也比去年的.261好上許多。

貝爾逐季的平均擊球初速，可以看到近兩年他的平均擊球初速顯著成長。 圖表來源：Ba...
貝爾逐季的平均擊球初速，可以看到近兩年他的平均擊球初速顯著成長。 圖表來源：Baseball Savant
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羅馬不是一天造成的，貝爾看似一夕之間的轉變，亦非一蹴可幾。事實上，總是在思考打擊技術、尋求進步辦法的貝爾，從小聯盟時期，就經常微調打擊動作與揮棒機制，以改善其打擊表現和成績，甚至還因此獲得了「微調貝爾」（Tinker Bell）的暱稱。過去這個休賽季，打出退步賽季的貝爾，自然想繼續找出突破瓶頸的解決辦法，在經紀公司波拉斯（The Boras Corporation）的介紹下，他聯繫上私人棒球訓練中心的打擊專家狄馬可（Joe DeMarco），同時跟海盜新打擊教練艾克斯坦（Rick Eckstein）通力合作，希望開發出能使其打擊產出進步、又可長期穩定套用的打擊機制與進攻哲學。

貝爾的上進心，以及跟兩位打擊專家的合作，製造出的成果是：令貝爾滿意的穩定打擊準備動作和揮棒機制，還有有助於大幅提升其長打火力的新打擊哲學，而這兩個轉變亦是他今年打擊成績大躍進的最大關鍵。

貝爾沒吃過惡魔果實，無法快速成為海賊王，但他靠著自身的努力微調與專家協助下，終於...
貝爾沒吃過惡魔果實，無法快速成為海賊王，但他靠著自身的努力微調與專家協助下，終於在今年破繭而出！ 美聯社
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過去貝爾不斷調整打擊動作和機制，但一直達不到最理想的狀態。今年的他，啟動揮棒前的站姿變得較為豎直，刪去過去抬腳前的踏步，同時減少蓄力時抬腳的高度，出棒機制修正到比較緊實、穩定，並且不再變動。左右開弓的他，在左打區和右打區都做出類似的轉變。

左圖為貝爾去年5月的揮棒動作，右圖則為貝爾今年5月的揮棒動作，可以發現他今年出棒...
左圖為貝爾去年5月的揮棒動作，右圖則為貝爾今年5月的揮棒動作，可以發現他今年出棒前的抬腳較低，而且背部較去年豎直。 畫面來源：大聯盟官網
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打擊哲學方面，以往的貝爾雖然選球非常有耐心，獲得不少保送和上壘的機會，但出棒積極度過於保守，也有其反效果，常常因為要多看幾顆球，而錯失了許多主動進攻甜蜜球路的機會，導致就算擁有良好的上壘率，但打擊率和長打率的表現卻十分平庸。

本季的貝爾大大提高他的出棒積極度，其過去年年低於聯盟平均的出棒率，因此上升到高於聯盟平均近三個百分點的49.4％，他也同時增加拉球的比例。結果是，雖然貝爾的揮棒落空率變高、保送率下降、打到的球變少，但是幾乎每顆被他打到的球，都變得更強、更容易形成安打和長打，其打擊產出和破壞力皆出現長足的進展。比起往年太過側重在選球和上壘，今年的貝爾在選球和積極出棒之間，取得更好的平衡，以犧牲合理範圍內的擊球率和保送率，換到高報酬的高打擊率和高長打率。

藍線為貝爾逐季的出棒比例，灰線則是聯盟平均的出棒比例。可以看到貝爾從原本出棒積極...
藍線為貝爾逐季的出棒比例，灰線則是聯盟平均的出棒比例。可以看到貝爾從原本出棒積極度不高的打者，變成出棒積極度高於聯盟平均的打者。 圖表來源：Fangraphs
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雖然進入6月份，貝爾因為三振率過高陷入了一陣低潮，9場比賽還沒揮出全壘打，但相信他能憑藉本質上對好球帶的絕佳了解和球路辨識能力，以及依然優質的擊球初速，逐漸走出這短期的不順，畢竟貝爾本季在揮棒機制和打擊哲學上的轉變還是顯而易見、騙不了人的，而筆者亦認為這些轉變對貝爾帶來的進步，遠遠超乎他在選球耐性上的犧牲。

海盜自從2018年年初交易掉麥卡臣（Andrew McCutchen）後，球隊就一直缺乏指標性的看板球星。一壘手貝爾歷經了兩年半的普通表現，今年不管在打擊還是守備上，都有明顯成長，綜合貢獻指數WAR值在球季還沒打完一半的此刻，已累積到2.7，創下生涯新高（雖然貝爾可能沒辦法變成金手套級一壘手，但比起2017年經常在比賽後半段被守備組球員替換的窘境，貝爾今年中規中矩的一壘防守已經很令人滿意）。貝爾本季的破繭而出，無疑是近三年戰績不上不下的海盜，獲得的最大驚喜。以貝爾和善可親的人格特質、充滿個人特色的外型打扮、爆發力十足的揮棒，搭配上與前兩年截然不同的場上表現和數據，他有很好的籌碼能夠接下麥卡臣的棒子，成為新世代的海賊王。

海盜

李秉昇

愛看運動，本身卻不怎麼動，一個狂熱美職的小球迷。夢想是親臨大聯盟的所有賽場。
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