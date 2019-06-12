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MLB／被大谷翔平轟亂心情？前田健太：沒影響

2019-06-12 18:55聯合報 記者藍宗標╱即時報導

前田健太(前)被大谷擊出全壘打。 美聯社
前田健太(前)被大谷擊出全壘打。 美聯社
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道奇隊日籍投手前田健太，今天對天使之戰先發4.1局失五分吞敗，終止個人本季最長四連勝，道奇3：5輸球，吞下對戰二連敗；前田賽後被問到，是否被大谷翔平的陽春砲打亂心情，強調沒有這回事。

前田對戰天使前，近七場先發投出四勝，合計只失十分，今天投不滿五局退場，戰績掉到7勝3敗，首局被大谷轟出陽春砲，一路落後到比賽結束。

前田投4.1局只被揮出三支安打，投出四次三振，包括二局下K掉大谷，但這三安都集中在首局，挨了兩轟送掉江山。

其實前田一局下連續解決天使前兩棒，還三振楚奧特（Mike Trout），開賽手氣不錯，不料一顆82英里滑球被大谷逮中，拉上右外野看台，接下來狀況連連，種下敗因。

他被大谷開轟後，不但投出觸身球、保送，還被揮出兩支安打，包括剛從小聯盟歸隊的包爾（Justin Bour）轟出三分砲，這半局失五分，無法挽回戰局。

前田說：「兩出局後挨轟，只是陽春砲，真的不受影響。」

大谷四天內連轟兩位日籍前輩菊池雄星、前田，認為最近正常出賽後，身體感覺、手感愈來愈好；他去年對決前田兩打數掛零、吞下一次三振，希望今天開賽就有好表現，果然心想事成。

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